В Петербурге стало больше девушек на электросамокатах: они совершили четверть всех поездок в 2024 году

Анализ портрета пользователя сервис провел с помощью данных, которые используются для аутентификации при аренде самоката через МТС ID. Оказалось, что чаще всего ездят на электросамокатах жительницы Петербурга от 20 до 35 лет. При этом средняя продолжительность поездки в Северной столице составляет до 15 минут, а пик активности пользовательниц приходится на утренние и вечерние часы: до 10 утра и с 17 до 22 часов вечером — когда люди едут на работу и учебу или возвращаются домой. Это подтверждает транспортный характер поездок. Что касается мест передвижения — то это маршруты до работы, мест учебы, станций метро, торговых центров, а также электросамокаты востребованы для пересечения больших пространств, например парков, особенно вечером.