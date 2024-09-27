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Город Общество В Петербурге стало больше девушек на электросамокатах: они совершили четверть всех поездок в 2024 году

В Петербурге стало больше девушек на электросамокатах: они совершили четверть всех поездок в 2024 году

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2 комментария

Доля представительниц женского пола в общей аудитории пользователей электросамокатов выросла с 10% в 2023 году до 25% в сезоне 2024 года, подсчитали в сервисе кикшеринга «МТС Юрент».

Главной причиной роста доли женской аудитории в «МТС Юрент» называют в целом рост популярности кикшеринга, что приводит к расширению аудитории.

Анализ портрета пользователя сервис провел с помощью данных, которые используются для аутентификации при аренде самоката через МТС ID. Оказалось, что чаще всего ездят на электросамокатах жительницы Петербурга от 20 до 35 лет. При этом средняя продолжительность поездки в Северной столице составляет до 15 минут, а пик активности пользовательниц приходится на утренние и вечерние часы: до 10 утра и с 17 до 22 часов вечером — когда люди едут на работу и учебу или возвращаются домой. Это подтверждает транспортный характер поездок. Что касается мест передвижения — то это маршруты до работы, мест учебы, станций метро, торговых центров, а также электросамокаты востребованы для пересечения больших пространств, например парков, особенно вечером.

При этом девушки оказались наиболее дисциплинированными водителями — среди оштрафованных их менее 15%, а среди заблокированных пользователей — также около 15%. Всего за сезон 2024 года «МТС Юрент» выписал более 30 тыс. штрафов в Петербурге и заблокировал примерно 7 тыс. аккаунтов.

Лидерами по доле поездок среди девушек стали Москва, Екатеринбург и Казань. Затем следуют Новосибирск, Сочи, Нижний Новгород, Ижевск, Санкт-Петербург, Калининград и Челябинск.

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Комментарии
2
houspi
42 минуты
Странные они люди, эти люди. Сперва платят за электросамокаты, чтобы пешком не ходить, а потом платят за спортзалы, чтобы физической активностью заниматься.
инкоrнида
43 минуты
какие же это девушки? это пu дорицы
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