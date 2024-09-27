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Происшествия «Испугался, решил не оставлять в живых». На Кубани задержали подозреваемого в убийстве девочки

«Испугался, решил не оставлять в живых». На Кубани задержали подозреваемого в убийстве девочки

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2 комментария

Подозреваемого в расправе над 12-летней девочкой задержали в Краснодарском крае. Мужчина рассказал, что изначально собирался только надругаться над ребенком, но его напугали. Подробности 27 сентября сообщает Следственный комитет Краснодарского края, возбудивший уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тело девочки нашли в ночь на 2 сентября в водоеме хутора Бураковский Кореновского района. На теле ребенка были признаки насильственной смерти.

Через некоторое время задержали 35-летнего местного жителя, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

«Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий», — рассказал мужчина, которому предъявили обвинение и отправили под стражу.

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Комментарии
2
AlBerkut
20 минут
Ага, а вот теперь ну ваще не страшно, да? Тут ч. 2 ст. 105 УК РФ, так что до ПыЖика, и особого режима в санатории 'Полярная сова' или 'Чёрный дельфин' осталось недолго ждать.... По практике будет от 20 до ПЖ, и очень вероятно как раз именно последнее.... Хотя моё ИМХО не надо его вообще закрывать. А просто отдать родным убитой. Наказание и способ его приведения в исполнение полностью на их усмотрение. Это же какая экономия бюджета будет, ну а заодно и другим наука.
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