«Испугался, решил не оставлять в живых». На Кубани задержали подозреваемого в убийстве девочки

Подозреваемого в расправе над 12-летней девочкой задержали в Краснодарском крае. Мужчина рассказал, что изначально собирался только надругаться над ребенком, но его напугали. Подробности 27 сентября сообщает Следственный комитет Краснодарского края, возбудивший уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тело девочки нашли в ночь на 2 сентября в водоеме хутора Бураковский Кореновского района. На теле ребенка были признаки насильственной смерти.

Через некоторое время задержали 35-летнего местного жителя, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

«Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий», — рассказал мужчина, которому предъявили обвинение и отправили под стражу.

