Как стать номинантом премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: объясняем подробно

Если вам действительно нравится компания, где вы работаете, и то, чем она занимается, — обязательно выдвигайте ее на премию и коллегам расскажите. Особенно это актуально для номинации «РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА», ведь кто как не сотрудники знает все о своих компаниях. Но и в остальных случаях это не возбраняется — главное, чтобы это было от чистого сердца.