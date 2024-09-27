Как стать номинантом премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: объясняем подробно

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовала 25 сентября. Уже в шестой раз мы предлагаем нашим читателям назвать наиболее достойные организации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И сейчас нам поступает множество вопросов от представителей бизнеса и государственных учреждений: как стать номинантом?
Отвечаем, кто и как может выдвигать претендентов на победу, чтобы награду получили действительно те, благодаря кому мы получаем качественные товары и услуги.
- Как компания или организация становится номинантом?
- Зачем нужна авторизация?
- Компании из каких сфер могут претендовать на победу в этом году?
- Кто пройдет в финальное голосование?
- Могу ли я выдвинуть компанию на премию, если я — ее сотрудник?
- Как можно повысить шансы на выход в финал?
Как компания или организация становится номинантом?
Претендентов на победу выдвигают читатели «Фонтанки.ру». Простой тест: вы читаете этот материал? Значит, вы читатель «Фонтанки». Переходите на сайт премии, авторизуйтесь и своими руками напишите (напечатайте) своих кандидатов по одной или нескольким номинациям. Только не нужно, пожалуйста, писать одну и ту же компанию везде: это не добавит очков вашему номинанту. Так что лучше проявить фантазию и предложить различные варианты.
Зачем нужна авторизация?
Нам, конечно, хотелось бы познакомиться со всеми нашими читателями, но, увы, причина гораздо прозаичнее. Чтобы не превращать премию в войну ботов и избежать накруток, мы даем возможность номинировать соискателей на премию с одного аккаунта один раз. Данные о ваших аккаунтах в соцсетях мы не собираем и нигде не публикуем, в группы вас не добавляем.
В этом году доступны три способа авторизации: через «ВКонтакте», Telegram и «Яндекс». Обратите внимание, если вы авторизовываетесь через Telegram, то непосредственно в мессенджере вам придет уведомление, которое вы должны «принять», а потом уже продолжить авторизацию на сайте премии.
Компании из каких сфер могут претендовать на победу в этом году?
Напомним их: в 2024 году в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» 10 номинаций. По восьми из них претендентов называете вы, читатели, во время номинирования.
Напомним их вам:
РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА
СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
МАГАЗИН ГОДА
ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА
На сайте премии вы можете подробнее прочитать описание каждой номинации и решить, какую компанию лучше выдвинуть в каждом случае.
Кто пройдет в финальное голосование?
В каждой номинации будет выбрано по 10 финалистов. По восьми номинациям, где претендентов выдвигают читатели «Фонтанки», мы суммируем все упоминания компаний и определим те из них, которые называли чаще других. Поэтому чем больше людей выдвинут номинанта, тем больше шансов попасть в ТОП-10. И еще одно пожелание: пишите официальное название компании или самое близкое к нему (можно — общеупотребимый бренд, а не юрлицо), главное, чтобы мы могли точно идентифицировать, кого вы имели в виду.
Если вы хотите, чтобы кто-то прошел в финал и в конце концов победил, то расскажите всем друзьям, знакомым и коллегам о премии и попросите тоже выдвинуть приглянувшегося вам номинанта.
Еще в двух номинациях — «ПРОЕКТ ГОДА» и «СТАРТАП ГОДА» — номинантов предложат экспертный и редакционный советы.
Номинирование завершится 5 ноября — после этого будут сформированы ТОП-10, а 7 ноября стартует голосование по всем 10 номинациям.
Могу ли я выдвинуть компанию на премию, если я — ее сотрудник?
Если вам действительно нравится компания, где вы работаете, и то, чем она занимается, — обязательно выдвигайте ее на премию и коллегам расскажите. Особенно это актуально для номинации «РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА», ведь кто как не сотрудники знает все о своих компаниях. Но и в остальных случаях это не возбраняется — главное, чтобы это было от чистого сердца.
Как можно повысить шансы на выход в финал?
Как мы говорили выше, чем чаще называют компанию — тем выше вероятность на выход в финал. Но не стоит увлекаться — мы внимательно следим за накрутками и в случае их обнаружения будем «вычитать» их из общей суммы полученных голосов.
Но если вам очень хочется повысить шансы на победу, то расскажите о выдвижении на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в соцсетях, пригласите своих клиентов, сотрудников и контрагентов отдать за вас свой голос. И ждите 5 ноября!