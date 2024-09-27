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    Минюст РФ обновил список иноагентов. В нем бывший депутат ЗакСа Петербурга

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    Министерство юстиции в пятницу, 27 сентября, обновило реестр иностранных агентов. В него вошли пять человек и одна организация. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

    В список попали писатель Александр Генис*, бывший депутат ЗакСа Петербурга Сергей Гуляев*, журналист Георгий Урушадзе*, историк Юрий Фельштинский* и психолог Александр Эткинд*. Также в реестр внесена организация «Центр "Досье"», учредителем которой является Михаил Ходорковский*.

    В качестве обоснования Минюст указал, что перечисленные иноагенты распространяли недостоверные сведения о ВС РФ, выступали против СВО и сотрудничали с иностранными организациями, признанными нежелательными на территории России.

    Сергей Гуляев* был депутатом III созыва Законодательного собрания Петербурга с 2002 по 2007 год. В начале 1990-х был редактором и телеведущим программы «600 секунд», после — специальным корреспондентом ИТАР-ТАСС в Чечне. На сайте Союза журналистов Петербурга и Ленобласти указан как член Союза писателей Санкт-Петербурга.

    * По решению Минюста РФ признаны иностранными агентами.

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