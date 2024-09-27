Минюст РФ обновил список иноагентов. В нем бывший депутат ЗакСа Петербурга

Министерство юстиции в пятницу, 27 сентября, обновило реестр иностранных агентов. В него вошли пять человек и одна организация. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.



В список попали писатель Александр Генис*, бывший депутат ЗакСа Петербурга Сергей Гуляев*, журналист Георгий Урушадзе*, историк Юрий Фельштинский* и психолог Александр Эткинд*. Также в реестр внесена организация «Центр "Досье"», учредителем которой является Михаил Ходорковский*.



В качестве обоснования Минюст указал, что перечисленные иноагенты распространяли недостоверные сведения о ВС РФ, выступали против СВО и сотрудничали с иностранными организациями, признанными нежелательными на территории России.