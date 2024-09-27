На Нарвском проспекте обвалился потолок в подъезде жилого дома

В Петербурге на Нарвском проспекте обвалился потолок в подъезде одного из домов. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил читатель «Фонтанки».

Жильцы дома номер девять при выходе из здания обнаружили куски, лежащие на полу. Под обломки никто не попал, но выход из парадной они загородили.

«Фонтанка» позвонила в управляющую компанию, там сообщили, что специалисты уже убрали обвалившиеся части потолки, а также вымыли полы в парадной. Теперь ожидается ремонт, но то, когда он начнется, не уточнили.

Как отмечает читатель, все здание «находится в аварийном состоянии». Известно, что 5-этажный дом в Адмиралтейском районе был построен еще в 1898 году. В настоящее время здание участвует в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

