Заблудившийся пассажир чуть не вышел на перрон в Пулково через служебный вход

Там уточнили, что инцидент произошел в эту среду. «25 сентября пассажир попытался проникнуть на перрон, но был задержан сотрудниками службы безопасности аэропорта и передан полиции», — рассказали в Пулково.

Задержанный рассказал свою версию произошедшего. По предварительным данным «Фонтанки», мужчина собирался улететь в Самару, однако в аэропорту он узнал о переносе рейса и решил дождаться начала посадки в кафе. После объявления мужчина решил узнать у официанта, как ему пройти к нужному гейту, но тот переадресовал вопрос авиаперевозчику. Тогда мужчина спустился на первый этаж аэропорта и в одном из спецпомещений сломал замок служебного выхода. Однако заблудившегося пассажира вычислили и передали правоохранителям.

