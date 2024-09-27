Заблудившийся пассажир чуть не вышел на перрон в Пулково через служебный вход

В Пулково поймали мужчину, пытавшегося проникнуть на перрон. Сотрудники службы безопасности задержали его и передали полиции, сообщили 27 сентября «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».
Там уточнили, что инцидент произошел в эту среду. «25 сентября пассажир попытался проникнуть на перрон, но был задержан сотрудниками службы безопасности аэропорта и передан полиции», — рассказали в Пулково.
Задержанный рассказал свою версию произошедшего. По предварительным данным «Фонтанки», мужчина собирался улететь в Самару, однако в аэропорту он узнал о переносе рейса и решил дождаться начала посадки в кафе. После объявления мужчина решил узнать у официанта, как ему пройти к нужному гейту, но тот переадресовал вопрос авиаперевозчику. Тогда мужчина спустился на первый этаж аэропорта и в одном из спецпомещений сломал замок служебного выхода. Однако заблудившегося пассажира вычислили и передали правоохранителям.
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