«В как можно более короткий срок». КС поручил создать новый механизм лечения редких болезней

Никакие финансовые или организационные обстоятельства не оправдывают задержки в лечении редких заболеваний. К такому выводу пришёл Конституционный суд России и потребовал разработать резервный механизм обеспечения орфанными препаратами в том случае, когда бюджетных средств у регионов не хватает.

Как следует из постановления, опубликованного 26 сентября , внимание к пробелу в законодательстве привлёк госсовет Татарстана. В запросе КС просили оценить нормы федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Они делят ответственность за лечение пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями между федеральной казной и региональным бюджетом.

Власти Татарстана считают, что такая практика ставит здоровье и жизнь граждан в зависимость от экономических возможностей регионов, что противоречит принципу равенства прав независимо от места жительства. Как полагают, централизованная система лечения, закупки и распределения дорогостоящих препаратов, необходимых при крайне редких заболеваниях, была бы эффективнее.

В Конституционном суде заключили, что, с учётом имеющихся у государства ресурсов, действующая система оптимальна. «Несмотря на значительные расходы в указанных целях региональных бюджетов, объективное неравенство финансовых возможностей регионов компенсируется механизмами перераспределения денежных средств, включая возможность получения дотаций из федерального бюджета, а также расширением участия РФ в обеспечении граждан такими лекарствами», — указали в суде.

Тем не менее есть куда совершенствоваться. Судьи подчеркнули, что страдающие орфанными заболеваниями фактически только с помощью государства могут получить жизненно важное лечение. При нехватке бюджетных средств в регионе гражданин может обратиться в суд и одержать победу, но незамедлительное предоставление нужных препаратов это не гарантирует. «Для предотвращения неотвратимого ухудшения здоровья при задержке лечения необходим особый механизм, который своей целью имел бы наиболее оперативное предоставление лекарств нуждающимся, когда органы государственной власти субъекта РФ не могут надлежаще исполнить данную обязанность», — постановили в КС, признав спорные нормы в данной части противоречащими Конституции.

Подчёркивается, что устранить пробел необходимо федеральному законодателю и в «возможно более короткий срок».