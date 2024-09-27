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Спорт Юных фигуристов из России могут допустить до международных стартов

Юных фигуристов из России могут допустить до международных стартов

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров до международных соревнований. Об этом 27 сентября заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, пишет сайт телеканала «Матч ТВ».

«Речь идет про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать», — заявила Роднина.

При этом она отметила, что, так как россияне не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях, речь, скорее всего, идет о допуске только со следующего сезона. Добавим, что официального решения пока нет.

В разговоре с РИА Новости Роднина уточнила, что допустить российских юниоров на международные соревнования было решено еще летом, а сейчас «они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали».

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что вопрос о возможном допуске российских спортсменов вошел в повестку совета ISU, который проходит 27–28 сентября в Лозанне (Швейцария).

Российских спортсменов практически во всех видах отстранили от участия в международных соревнованиях после февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине.

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