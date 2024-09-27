Юных фигуристов из России могут допустить до международных стартов

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров до международных соревнований. Об этом 27 сентября заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, пишет сайт телеканала «Матч ТВ».
«Речь идет про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать», — заявила Роднина.
При этом она отметила, что, так как россияне не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях, речь, скорее всего, идет о допуске только со следующего сезона. Добавим, что официального решения пока нет.
В разговоре с РИА Новости Роднина уточнила, что допустить российских юниоров на международные соревнования было решено еще летом, а сейчас «они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали».
Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что вопрос о возможном допуске российских спортсменов вошел в повестку совета ISU, который проходит 27–28 сентября в Лозанне (Швейцария).
Российских спортсменов практически во всех видах отстранили от участия в международных соревнованиях после февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине.
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