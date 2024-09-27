Юных фигуристов из России могут допустить до международных стартов

При этом она отметила, что, так как россияне не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях, речь, скорее всего, идет о допуске только со следующего сезона. Добавим, что официального решения пока нет.

В разговоре с РИА Новости Роднина уточнила, что допустить российских юниоров на международные соревнования было решено еще летом, а сейчас «они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали».