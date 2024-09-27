Стартапы в сфере биотехнологий и медицинской химии получат поддержку в рамках акселератора «ХимФарм Долина»

«Газпром нефть» вместе с Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим университетом будут развивать стартапы в сфере биотехнологий, медицинской химии, новых полимеров и материалов в рамках акселератора «ХимФарм Долина».
Акселератор «ХимФарм Долина» помогает молодым ученым и студентам воплощать перспективные идеи в реальность, предоставляя им необходимые ресурсы и экспертную поддержку для выхода на рынок. В этом процессе «Газпром нефть» активно сотрудничает с технологическими стартапами, поддерживая разработки инновационных химических технологий, направленных на создание продуктов из нефти и газа. Эти решения охватывают различные отрасли, включая пищевую промышленность, медицину и производство товаров повседневного спроса.
Взаимодействие с наукой и разработчиками позволяет создавать компоненты для экологичных топлив, продукты и технологии для получения полимеров и углеродных материалов для разных отраслей, говорит глава направления развития нефтепереработки «Газпром нефти» Михаил Никулин. «Индустриальная экспертиза компании и опыт технологических коллабораций помогают разработчикам быстрее реализовать сложные проекты в области биотеха и новых химических материалов», — добавил он.
Одним из ключевых направлений сотрудничества является разработка технологий, позволяющих синтезировать из нефти компоненты для медицинских препаратов, создавать из газа биологически активные корма для животных, а также разрабатывать инновационные материалы с уникальными свойствами для применения в лекарствах, красках, растворителях и строительных материалах. «Газпром нефть» уже активно развивает эти экспериментальные проекты совместно с технологическими партнерами, прокладывая путь к новым возможностям в химической индустрии.
60 проектов уже зарегистрировались для участия в новом акселерационном наборе «ХимФарм Долины» — десятка финалистов будет объявлена в декабре 2024 года.