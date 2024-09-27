Петербуржец на минутном видео наговорил на 4 года колонии

Жителя Петербурга осудили за ролик, содержащий недостоверную информацию о действиях ВС РФ. Минутный ролик обошелся мужчине в четыре года колонии общего режима.



Запись длительностью 52 секунды петербуржец сделал 17 сентября 2022 года. Ролик он подписал и разместил у себя в телеграм-канале на 178 подписчиков.



Суд в ходе разбирательства усмотрел в записи недостоверную информацию о действиях ВС РФ. Сам мужчина в поступке раскаялся, вину признал. Кроме реального срока ему на три года запретили вести каналы и паблики, рассказала 27 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

