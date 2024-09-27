В Петербурге серьезно избили гражданина Туниса, подозреваемый задержан

Гражданин Туниса стал жертвой нападения пьяных мужчин в Кировском районе Петербурга. Инцидент произошел несколько дней назад на улице Примакова. 27 сентября ГУ МВД сообщило о задержании подозреваемого.

Три дня назад в полицию обратился 45-летний иностранец. Он рассказал, что вечером 20 сентября двое нетрезвых мужчин, по имени Сергей и Евгений, нанесли ему телесные повреждения. После этого приезжий был госпитализирован.

26 сентября у дома 23–25 по 4-й линии Васильевского острова полицейские задержали 37-летнего неработающего жителя Кировского района. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый помещен в ИВС, проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

