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Происшествия В Петербурге серьезно избили гражданина Туниса, подозреваемый задержан

В Петербурге серьезно избили гражданина Туниса, подозреваемый задержан

1 876
6 комментариев

Гражданин Туниса стал жертвой нападения пьяных мужчин в Кировском районе Петербурга. Инцидент произошел несколько дней назад на улице Примакова. 27 сентября ГУ МВД сообщило о задержании подозреваемого.

Три дня назад в полицию обратился 45-летний иностранец. Он рассказал, что вечером 20 сентября двое нетрезвых мужчин, по имени Сергей и Евгений, нанесли ему телесные повреждения. После этого приезжий был госпитализирован.

26 сентября у дома 23–25 по 4-й линии Васильевского острова полицейские задержали 37-летнего неработающего жителя Кировского района. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый помещен в ИВС, проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

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Комментарии
6
DEMOMON
1 час
)) Он видимо был очень схож с нашими незаменимыми специалистами.
VKuser174198221
37 минут
и как только злодеям удалось найти гражданина Туниса? Нет, чтобы подраться с такими же гопниками из соседней подворотни!
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