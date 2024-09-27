«Газпром нефть» увеличит более чем в два раза количество электрозаправок в 2025 году

Число электрозаправок «Газпром нефти» в 2025 году вырастет до 140 штук, рассказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков журналистам в Москве во время Российской энергетической недели. Он отметил, что это направление бизнеса уже начало приносить прибыль.

По словам Дюкова, в первую очередь электрозаправки будут строиться в тех регионах, где они востребованы, то есть в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Нижнем Новгороде и на федеральных трассах. Сейчас на АЗС «Газпром нефти» и в партнерских локациях работает 65 электрозаправок.