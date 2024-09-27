Иностранка заявила о групповом изнасиловании у метро «Академическая». Полиция ищет троих

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ иностранки о надругательстве, которому она подверглась в Калининском районе Петербурга. Первой о случившемся узнала родственница. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 сентября.

Полиция приехала в квартиру пострадавшей накануне вечером после звонка сестры, рассказавшей о случившемся оператору службы «112». Сама 39-летняя гражданка Узбекистана добавила, что стала жертвой группового изнасилования 25 сентября.

Около семи часов вечера она встречалась со знакомым и с ним же поехала в его квартиру, расположенную неподалёку от станции метро «Академическая». В гостях оказалось неожиданно многолюдно. Женщина рассказала, что на неё напали трое мужчин и силой принудили к сексу.