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Происшествия Иностранка заявила о групповом изнасиловании у метро «Академическая». Полиция ищет троих

Иностранка заявила о групповом изнасиловании у метро «Академическая». Полиция ищет троих

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10 комментариев

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ иностранки о надругательстве, которому она подверглась в Калининском районе Петербурга. Первой о случившемся узнала родственница. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 сентября.

Полиция приехала в квартиру пострадавшей накануне вечером после звонка сестры, рассказавшей о случившемся оператору службы «112». Сама 39-летняя гражданка Узбекистана добавила, что стала жертвой группового изнасилования 25 сентября.

Около семи часов вечера она встречалась со знакомым и с ним же поехала в его квартиру, расположенную неподалёку от станции метро «Академическая». В гостях оказалось неожиданно многолюдно. Женщина рассказала, что на неё напали трое мужчин и силой принудили к сексу.

Пострадавшую увезли в больницу с гематомами и ушибами на лице, шее и теле, сотрясением мозга и травмами, характерными для сексуального насилия.

Материалы переданы следствию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
10
Snow*
1 час
происшествие в СПб. действующие лица: потерпевшая - гражданка узбекистана, ее сестра - гражданка узбекистана, три земляка.
Слава России!
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