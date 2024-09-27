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    И мотоциклист, и пешеход погибли в ДТП в Ольгино

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    2 комментария
    Фото: петербургской полиции
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    Два человека погибли в ДТП минувшим вечером в поселке Ольгино на севере Петербурга.

    По данным полиции, ДТП произошло 26 сентября около 20 часов на перекрестке Ключевого проспекта и Вокзальной улицы, у перехода через железнодорожные пути к Приморскому шоссе. Мужчина лет примерно 25 лет на мотоцикле Triumph сбил мужчину лет 40, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения молодой водитель потерял управление и упал с мотоцикла.

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    Погибли и пешеход, и мотоциклист. Личности обоих сразу установить не удалось. Полиция проводит проверку.

    Фото: петербургской полиции

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