И мотоциклист, и пешеход погибли в ДТП в Ольгино

Два человека погибли в ДТП минувшим вечером в поселке Ольгино на севере Петербурга.
По данным полиции, ДТП произошло 26 сентября около 20 часов на перекрестке Ключевого проспекта и Вокзальной улицы, у перехода через железнодорожные пути к Приморскому шоссе. Мужчина лет примерно 25 лет на мотоцикле Triumph сбил мужчину лет 40, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения молодой водитель потерял управление и упал с мотоцикла.
Погибли и пешеход, и мотоциклист. Личности обоих сразу установить не удалось. Полиция проводит проверку.