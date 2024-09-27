Вывод новых апартаментов в Петербурге в 2024 году сократился вдвое





С начала 2024 года петербургский рынок апартаментов пополнили пять новых проектов площадью около 35 тыс. кв. м. По данным аналитиков GloraX, это почти вдвое меньше, чем за тот же период 2023 года (64 тыс. кв. м).



Как сообщают в GloraX, сейчас на рынке апартаментов Санкт-Петербурга представлено 40 проектов на 3,8 тыс. лотов в сумме, 21 проект из них уже введен в эксплуатацию. Самый большой объем занимает гостиничный формат апартаментов — на него приходится 68 % рынка, или 27 проектов.



Аналитики компании считают, что девелоперы будут запускать новые апарт-проекты менее активно, и доля этого формата на рынке будет снижаться. Причина сразу в нескольких факторах — например, возврат налога на добавленную стоимость для застройщиков апарт-комплексов, который повышает издержки, а также все еще не определенный юридический статус апартаментов.