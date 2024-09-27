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Технологии Энергетический Петербург В Твери откроется первое в России серийное производство роторных систем для бурения нефтяных скважин

В Твери откроется первое в России серийное производство роторных систем для бурения нефтяных скважин

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1 комментарий

В Твери скоро откроется первый в России завод по производству роторных управляемых систем для бурения сложных нефтегазовых скважин. Об этом на форуме TNF 2024 Илья Разумов, директор компании «Герс инжиниринг», рассказал онлайн-журналу об энергетике «Энергия+».

По его словам, на данный момент серийного производства таких систем в России нет, и новый завод станет первым предприятием в этой области. Мощность нового предприятия составит до 250 компоновок систем в год. В будущем предприятие планирует расширить ассортимент продукции, включая разработку роторных систем для бурения на шельфе, которая сейчас находится на этапе проектирования.

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Комментарии
1
Инкогнито2021
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