Петербуржцам для въезда в Италию придется показать свою трудовую книжку за последние 10 лет

Въезжающим в Италию жителям Петербурга и Архангельска теперь необходимо в качестве финансовой гарантии предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Информация была опубликована на сайте итальянского визового центра VMS.

В разделе «финансовые гарантии» перечислен список документов, которые должен предоставить въезжающий для подтверждения, что у него есть достаточно средств для пребывания в Италии.