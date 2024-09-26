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Общество Петербуржцам для въезда в Италию придется показать свою трудовую книжку за последние 10 лет

Петербуржцам для въезда в Италию придется показать свою трудовую книжку за последние 10 лет

3 376
18 комментариев

Въезжающим в Италию жителям Петербурга и Архангельска теперь необходимо в качестве финансовой гарантии предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Информация была опубликована на сайте итальянского визового центра VMS.

В разделе «финансовые гарантии» перечислен список документов, которые должен предоставить въезжающий для подтверждения, что у него есть достаточно средств для пребывания в Италии.

В числе необходимых документов указана информация о трудовой деятельности, предоставляемая из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние 10 лет. Документ, говорится на сайте центра, должен сопровождаться цифровой подписью.

Такие требования содержатся к въезжающим из Петербурга и Архангельска. Для жителей Москвы аналогичные требования отсутствуют.

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Комментарии
18
Znatok78
1 час
...а в книжке место работы - ФСБ)
Антти Лахтанен
56 минут
А справку с Лубянки не надо? Что не штатный агент?)
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