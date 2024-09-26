Смольный рассказал, сколько сотрудников не хватает дорожным предприятиям для борьбы с предстоящей зимой

Комитет по благоустройству рассказал, как дорожники готовятся к предстоящей зиме. В настоящее время бюджетные учреждения укомплектованы более чем на 70%. Об этом ведомство 26 сентября сообщило на своей странице во «ВКонтакте».



В Петербурге к зиме 2024–2025 дорожники готовят на 140 коммунальных машин больше, чем годом ранее, всего более 1,6 тысячи единиц. Также предприятия набирают водителей, механизаторов и работников ручного труда.



«Сейчас ГБУ укомплектованы более чем на 70%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штат увеличен почти на 150 водителей, около 200 механизаторов и более 30 работников ручного труда. На случай непредвиденных обстоятельств будут заключены договоры со сторонними организациями на привлечение дополнительно людей и техники», — сообщил комитет.

