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Город Смольный рассказал, сколько сотрудников не хватает дорожным предприятиям для борьбы с предстоящей зимой

Смольный рассказал, сколько сотрудников не хватает дорожным предприятиям для борьбы с предстоящей зимой

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3 комментария

Комитет по благоустройству рассказал, как дорожники готовятся к предстоящей зиме. В настоящее время бюджетные учреждения укомплектованы более чем на 70%. Об этом ведомство 26 сентября сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

В Петербурге к зиме 2024–2025 дорожники готовят на 140 коммунальных машин больше, чем годом ранее, всего более 1,6 тысячи единиц. Также предприятия набирают водителей, механизаторов и работников ручного труда.

«Сейчас ГБУ укомплектованы более чем на 70%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штат увеличен почти на 150 водителей, около 200 механизаторов и более 30 работников ручного труда. На случай непредвиденных обстоятельств будут заключены договоры со сторонними организациями на привлечение дополнительно людей и техники», — сообщил комитет.

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Ведомство обрисовало действия в рамках кампании по пополнению штата: реклама на бортах автомобилей, гибкий график, возможность выбрать район и повысить квалификацию.

Готовность дорожных предприятий будет проверять специальная комиссия в период с 1 по 10 октября.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
40 минут
все протиратели диванов в в смольном запросто могут нехватку уборщиков восполнить на радость жителем считаю.
Вася Петров
31 минута
Ну 30 работников ручного труда взяли, теперь за чистоту города зимой можно быть совершенно спокойным.
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