В Петербурге у «Приморской» горел китайский ресторан

Возгорание произошло в ресторане китайской кухни «Ми Фан», расположенном на улице Беринга. Об этом «Фонтанке» вечером
читатель «Фонтанки»
По информации читателя, примерно в 20:40 в ресторане, расположенном недалеко от станции «Приморская», произошло возгорание. На место происшествия приехало несколько пожарных машин.
читатель «Фонтанки»
Примерно через 30 минут с возгоранием удалось справиться. На данный момент из помещения ресторана валит дым. Информации о пострадавших не поступало.
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Из ресторана спасатели эвакуировали 30 человек. Во время пожара никто не пострадал. С огнем удалось справиться к 21:32.
«В помещении ресторана общей площадью 300 квадратных метров происходило горение обстановки кухни на площади 15 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
На место происшествия выезжали 15 человек личного состава и три единицы техники.