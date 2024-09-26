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Власть Город Петербуржцы пожаловались на стройку школ и садов во дворах. Смольный объяснил, зачем это надо

Петербуржцы пожаловались на стройку школ и садов во дворах. Смольный объяснил, зачем это надо

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2 комментария

Жители Выборгского района Петербурга пожаловались на строительство школы и детского сада в отсутствие дефицита в ближайших домах. Во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» 26 сентября «строительный» вице-губернатор Николай Линченко объяснил, что город доводит обеспеченность садами и школами до норматива.

Первая жалоба касалась строительства детского сада во дворе дома по адресу: Выборгское шоссе, 23/2. По мнению заявительницы, детсад строят для детей Парнаса, тогда как в микрорайоне жителям хватает существующих садов. Женщина назвала это «издевательством», обратив внимание, что в этом же дворе есть коррекционная школа и по утрам проезды стоят в пробках.

Линченко объяснил, что в этом случае по количеству проживающих сегодня микрорайон испытывает дефицит по нормативу градостроительного проектирования.

«Все проекты при этом, хочу обратить внимание жителей, обязательно проходят и экспертизу государственную, поскольку сад будет строиться за государственный счет и проходит согласование на соответствие норме озеленения», — сказал вице-губернатор.

Он подчеркнул, что проект также «будет предусматривать полноценное озеленение и утраты в части обеспеченности «зеленью» не будет, но обеспеченность детсадами будет доведена до норматива».

Вторая жалоба касалась строительства школы во дворе домов по адресу: проспект Энгельса, 111, улица Сикейроса, дома № 2, 4 и 6. Жители также заявили, что дефицита в ближайшей школе нет, более того, существует недобор детей в начальные классы. Планируемая школа должна стать филиалом для гимназии № 622, которая находится в километре. Авторы обращения предложили перенести проект на Парнас или в Шувалово-Озерки, где есть дефицит мест.

Линченко возразил, что школа была запланирована еще по проекту планировки территории, другое дело, что ее не построили синхронно с жилыми домами. Чиновник подчеркнул, что этот квартал, который примыкает непосредственно к станции метро «Озерки», и ближайшая окружающая квартальная застройка на улице Есенина и Поклонной горе не обеспечены социальной инфраструктурой в достаточной мере. «Суммарная обеспеченность данного микрорайона дефицитная — это факт. Причем дефицитная в части начальной ступени образования», — подчеркнул он.

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Комментарии
2
почти бросил..)
1 час
А это надо для того.., что когда под элитный ЖК, так надо чтобы вокруг всё красиво и доступно, и удобно было, а под детский сад или школу: а, вот тут есть какое-то место, сюда и воткнём..)
468448899643
1 час
внутри дворов школы строить -это вредительство. все забивается машинами , даже детей с дорожек сгоняют и в спины сигналят которые пешком в школу идут
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