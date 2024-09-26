Жена просила кесарево сечение. Отец погибшего в подмосковном роддоме малыша рассказал про травмы от акушерских щипцов

Новорожденный умер в Московском областном центре охраны материнства и детства в подмосковных Люберцах. По предварительной информации, ребенку при родах повредили голову акушерскими щипцами. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробности 26 сентября сообщает портал MSK1.RU.



Трагедия произошла 7 августа. Отец погибшего малыша рассказал журналистам, что врачи сначала неверно определили вес младенца, а во время родов якобы отказывались проводить кесарево сечение, давили его жене на живот и использовали щипцы.

