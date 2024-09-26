Жена просила кесарево сечение. Отец погибшего в подмосковном роддоме малыша рассказал про травмы от акушерских щипцов

Новорожденный умер в Московском областном центре охраны материнства и детства в подмосковных Люберцах. По предварительной информации, ребенку при родах повредили голову акушерскими щипцами. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробности 26 сентября сообщает портал MSK1.RU.
Трагедия произошла 7 августа. Отец погибшего малыша рассказал журналистам, что врачи сначала неверно определили вес младенца, а во время родов якобы отказывались проводить кесарево сечение, давили его жене на живот и использовали щипцы.
Мужчина утверждает, что за несколько дней до родов врачи центра провели УЗИ его 28-летней жене, но вес ребенка определили в 3200 граммов, хотя родился он 4030 граммов. То есть разница вышла в 800 граммов.
А врачи при принятии родов отталкивались от показаний УЗИ, отметил мужчина в разговоре с MSK1.RU. По его словам, жена после начала родов почувствовала, что малыш крупный и самостоятельно он на свет появиться не сможет. Женщина попросила сделать кесарево сечение, но врачи, как говорит ее муж, ей отказали, в процессе родов давили на живот, сделали анестезию и провели эпизиотомию, а после решили наложить акушерские щипцы.
Когда ребенка стали доставать акушерскими щипцами, ему нанесли множество травм, говорит мужчина. Сразу после рождения младенца доставили в отделение реанимации и неотложной терапии. По его словам, малышу щипцами порвали левое веко. Кроме того, у ребенка зафиксировали обширное нарушение центральной нервной системы и сильное кровоизлияние в мозг.
Сын супружеской пары скончался через два дня. Они подали заявления в прокуратуру, Следственный комитет, Росздравнадзор и Министерство здравоохранения.
В роддоме журналистам портала пока отказались комментировать ситуацию.