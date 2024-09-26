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Общество В Петербурге фаната поп-ММА признали виновным в экстремизме за слова о русских

В Петербурге фаната поп-ММА признали виновным в экстремизме за слова о русских

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Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине за статью об экстремизме. Как следует из материалов дела, он разжигал рознь и угрожал насилием в отношении отдельной национальности.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 сентября рассказала, что осужденный был подписан на один популярный канал о поп-ММА. В комментариях под одним из постов он разместил несколько голосовых сообщений, в которых суд и нашел экстремистские призывы.

В ГСУ СК РФ по Петербургу уточнили, что в тот раз осужденный был пьян.

Вину мужчина признал. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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