В Петербурге фаната поп-ММА признали виновным в экстремизме за слова о русских

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине за статью об экстремизме. Как следует из материалов дела, он разжигал рознь и угрожал насилием в отношении отдельной национальности.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 сентября рассказала, что осужденный был подписан на один популярный канал о поп-ММА. В комментариях под одним из постов он разместил несколько голосовых сообщений, в которых суд и нашел экстремистские призывы.
В ГСУ СК РФ по Петербургу уточнили, что в тот раз осужденный был пьян.
Вину мужчина признал. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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