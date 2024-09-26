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    В Петербурге четырехлетний ребенок чуть не лишился двух пальцев из-за блендера

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    В Петербурге включенный блендер на кухне чуть не лишил четырехлетнего ребенка двух пальцев на правой руке. К счастью, врачи клиники Педиатрического университета смогли сохранить мальчику все пальцы. Об этом 26 сентября «Фонтанке» рассказали в пресс-службе медучреждения.

    Мальчика доставили в клинику университета вечером 25 сентября после того, как он дома засунул пальцы во включенный блендер. К врачам ребенок поступил с открытым переломом дистальных фаланг среднего и безымянного пальцев правой руки, также на этих пальцах и указательном были рубленые раны. Помощь пострадавшему оказывали микрохирурги. Сейчас состояние маленького пациента стабильное, он находится под наблюдением медиков.

    По данным «Фонтанки», накануне мама мальчика готовила суп и измельчала блендером необходимые продукты. В какой-то момент прибор остался включенным на столе и любопытный малыш сунул туда руку.

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