В Петербурге четырехлетний ребенок чуть не лишился двух пальцев из-за блендера

В Петербурге включенный блендер на кухне чуть не лишил четырехлетнего ребенка двух пальцев на правой руке. К счастью, врачи клиники Педиатрического университета смогли сохранить мальчику все пальцы. Об этом 26 сентября «Фонтанке» рассказали в пресс-службе медучреждения.



Мальчика доставили в клинику университета вечером 25 сентября после того, как он дома засунул пальцы во включенный блендер. К врачам ребенок поступил с открытым переломом дистальных фаланг среднего и безымянного пальцев правой руки, также на этих пальцах и указательном были рубленые раны. Помощь пострадавшему оказывали микрохирурги. Сейчас состояние маленького пациента стабильное, он находится под наблюдением медиков.