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Политика 45 тысяч военных, 400 самолетов, 40 кораблей: Япония и США проведут крупные учения

45 тысяч военных, 400 самолетов, 40 кораблей: Япония и США проведут крупные учения

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3 комментария

Вооруженные силы Японии и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword-25 с участием 45 тыс. военных. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило военное ведомство страны.

Дата начала учений запланирована на 23 октября, всего они продлятся десять дней. Со стороны Японии в мероприятиях будут задействованы 33 тыс. сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов, со стороны США — 12 тыс. военных, 10 кораблей и 120 самолетов.

Тренировки пройдут на военных базах сил самообороны и вооруженных сил Соединенных Штатов, а также 28 гражданских аэропортов и портов. Помимо отработки навыков управления техникой, военным предстоит выполнить доставку большого числа раненых с удаленных островов Нансэй в больницу острова Хонсю.

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Комментарии
3
Cashmare
47 минут
учебное бомбометание над хиросимой и нагасаки запланировано?
276689045
54 минуты
И лишь пара Хвасон-17 на низком старте...
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