Гастрономический конкурс «Петербургский завтрак» определил лучших шеф-поваров

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обладателем Гран-при II гастрономического конкурса «Петербургский завтрак» стал шеф-повар ресторана Nordic Игорь Васильев. Конкурс был организован комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и «Фонтанкой.ру».

Гастрономический конкурс стал финалом фестиваля «Петербургский завтрак», который в сентябре проходил в ресторанах, кафе, кондитерских и бистро города и области. В нем приняли участие 130 заведений общепита — это самый масштабный ресторанный фестиваль Петербурга. Гостям предлагали специальные меню завтраков, связанные с Петербургом, его историей и его известными жителями. В частности, множество заведений города включили в свои меню Пушкинские блюда, в связи с тем, что в этом году отмечается 225-летие поэта.



Во время конкурса, который прошел сегодня в кулинарном пространстве Eventy On, 12 шеф-поваров приготовили 12 вариантов петербургского завтрака. Результаты их творчества мужественно оценивало авторитетное жюри, в которое вошли известные рестораторы и представители органов исполнительной власти.

Во время конкурса каждый шеф-повар готовил по два блюда. Первое блюдо было обязательным. Шефы должны были представить «Петербургские блины — розовые блины от Арины Родионовны» или «Ленинградские пышки». Второе блюдо выбирал сам шеф.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В итоге Игорь Васильев приготовил розовые блины с конфитюром из крыжовника, кремом сабайон и смоковницей и любимый суп императрицы Александры Федоровны — картофельный суп с лангустинами и свиными щечками.



Кроме того, были выявлены победители в двух номинациях. В номинации «Обязательное блюдо» первенствовал Александр Богданов, шеф-повар ресторанов Cafe Claret и Marius, который сделал «Пышку с карамелизированным луком, белыми грибами и умами икрой».

Победителем же в номинации «Фирменное блюдо» стал Никита Сечин, бренд-шеф ресторана UVA, приготовивший «Пшеничку на печеной тыкве с мамиными яблоками и муссом из пармезана».

Торжественная церемония награждения только что завершилась в концертном зале фудмолла Vokzal1853. Все победители получили подарки — профессиональные гаджеты от компании «Алтэк».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В жюри конкурса входят известные рестораторы и представители органов исполнительной власти. В частности. Евгений Панкевич, первый заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Сергей Марков, первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Леонид Гарбар, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, Виталий Свидовский, генеральный директор компании «Теремок», и др.