«Снова на коне». Смотрите, как ЦСКА презентовал звездного новичка, который не хотел играть с Россией

Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с Миралемом Пьяничем, 34-летним боснийским полузащитником, который присоединился к клубу на правах свободного агента. «Армейцы» презентовали его в стиле известной рекламы дезодоранта, где мужчина красовался на коне.
ЦСКА
Армейцы заключили с игроком соглашение до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Пьянича составит €1 миллион в год.
Миралем Пьянич известен своими выступлениями за такие клубы как «Рома», «Ювентус» и «Барселона». В последнее время он играл за клуб «Шарджа» в ОАЭ. На протяжении своей карьеры в «Ювентусе» Пьянич четырежды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок страны.
В сентябре 2022 года Пьянич отказался от возможности сыграть со сборной России в товарищеском матче. Этот отказ он тогда объяснил тем, что играть с российской командой было бы неуместно на фоне текущих международных событий и санкций, связанных с украинским конфликтом. После перехода в ЦСКА босниец извинился за эти слова и заявил, что «никогда ничего не говорил против России и российского футбола».
В мае 2023 года Пьянич завершил выступления за сборную Боснии и Герцеговины, где он играл с 2008 года.