    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, южн

    753мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.39eur103.48

    «Снова на коне». Смотрите, как ЦСКА презентовал звездного новичка, который не хотел играть с Россией

    463
    обсудить

    Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с Миралемом Пьяничем, 34-летним боснийским полузащитником, который присоединился к клубу на правах свободного агента. «Армейцы» презентовали его в стиле известной рекламы дезодоранта, где мужчина красовался на коне.

    ЦСКА

    Армейцы заключили с игроком соглашение до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Пьянича составит €1 миллион в год.

    Миралем Пьянич известен своими выступлениями за такие клубы как «Рома», «Ювентус» и «Барселона». В последнее время он играл за клуб «Шарджа» в ОАЭ. На протяжении своей карьеры в «Ювентусе» Пьянич четырежды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок страны.

    В сентябре 2022 года Пьянич отказался от возможности сыграть со сборной России в товарищеском матче. Этот отказ он тогда объяснил тем, что играть с российской командой было бы неуместно на фоне текущих международных событий и санкций, связанных с украинским конфликтом. После перехода в ЦСКА босниец извинился за эти слова и заявил, что «никогда ничего не говорил против России и российского футбола».

    В мае 2023 года Пьянич завершил выступления за сборную Боснии и Герцеговины, где он играл с 2008 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close