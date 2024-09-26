«Снова на коне». Смотрите, как ЦСКА презентовал звездного новичка, который не хотел играть с Россией

Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с Миралемом Пьяничем, 34-летним боснийским полузащитником, который присоединился к клубу на правах свободного агента. «Армейцы» презентовали его в стиле известной рекламы дезодоранта, где мужчина красовался на коне.

Армейцы заключили с игроком соглашение до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Пьянича составит €1 миллион в год.

Миралем Пьянич известен своими выступлениями за такие клубы как «Рома», «Ювентус» и «Барселона». В последнее время он играл за клуб «Шарджа» в ОАЭ. На протяжении своей карьеры в «Ювентусе» Пьянич четырежды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок страны.