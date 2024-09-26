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    Химическим ожогом для ребёнка обернулась ссора родственников на севере Петербурга

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    Разборки взрослых в Приморском районе Петербурга привели к тому, что помощь врачей потребовалась ребёнку. 13-летняя школьница попала в больницу с химическим ожогом глаз.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 сентября, об ожоге у шестиклассницы полицейские узнали из травмпункта, куда накануне утром ей пришлось идти вместо уроков.

    Сотрудникам удалось быстро выяснить, что школьница пострадала дома вечером 24 сентября. Она оказалась в эпицентре ссоры между матерью и дядей. Как уточнили в главке, скандал был бытовым, 50-летний мужчина решил поставить в нём точку с помощью перцового баллончика.

    Мать девочки написала заявление. Пострадавшую после оказания медпомощи отпустили долечиваться дома.

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