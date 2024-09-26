«Зенит» оштрафовали за кричалки петербургских фанатов в адрес Соболева

Футбольный клуб «Зенит» был оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки петербургских фанатов в адрес форварда сине-бело-голубых Александра Соболева. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).



Инцидент произошел 17 сентября во время матча Кубка России с «Рубином» (2:0). В матчах Кубка России для входа на стадион не нужен Fan ID, из-за чего на игры этого турнира по-прежнему ходят футбольные фанаты.

«Перед началом матча была зажжена пиротехника, за это штраф 10 тысяч рублей. Также за неправомерные действия зрителей штраф 20 тысяч рублей. Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева, за это штраф 30 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.