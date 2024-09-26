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    Под Петербургом иностранке напомнили о поставке секс-рабынь в Турцию. Ей не впервой

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    Обвиняемую в торговле людьми гражданку Молдовы задержали в Тосненском районе Ленинградской области. Второй раз за четыре года.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 сентября, 41-летняя иностранка не разминулась с оперативниками уголовного розыска у девятиэтажки на проспекте Ленина в Тосно в ночь на среду. Её доставили в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

    По информации «Фонтанки», женщину ищет бюро Интерпола Молдовы по делу о торговле людьми. По версии следствия, в середине нулевых она в течение года в составе группы лиц занималась вербовкой своих соотечественниц. Девушек транспортировали в Турцию самолётом и заставляли заниматься проституцией.

    Уроженку Молдовы объявили в межгосударственный розыск в 2009 году, внимания полицейских всё это время ей избегать не удавалось. Так, в феврале 2020 года её же задерживали в Ленобласти. 47news писали, что женщина. которую в Молдове ждёт арест, уже двенадцать лет жила в России. Два года из них в Тосно, где квартировал сожитель.

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