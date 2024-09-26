Под Петербургом иностранке напомнили о поставке секс-рабынь в Турцию. Ей не впервой

Обвиняемую в торговле людьми гражданку Молдовы задержали в Тосненском районе Ленинградской области. Второй раз за четыре года.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 сентября, 41-летняя иностранка не разминулась с оперативниками уголовного розыска у девятиэтажки на проспекте Ленина в Тосно в ночь на среду. Её доставили в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

По информации «Фонтанки», женщину ищет бюро Интерпола Молдовы по делу о торговле людьми. По версии следствия, в середине нулевых она в течение года в составе группы лиц занималась вербовкой своих соотечественниц. Девушек транспортировали в Турцию самолётом и заставляли заниматься проституцией.