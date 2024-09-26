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Бизнес Общество Под санкции Великобритании попали компании из Индии и ОАЭ. Минфин утверждает, что они связаны с теневым флотом РФ

Под санкции Великобритании попали компании из Индии и ОАЭ. Минфин утверждает, что они связаны с теневым флотом РФ

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2 комментария

Великобритания вновь расширила санкционный список по России. На этот раз в него попали две компании из Индии и ОАЭ и пять судов-газовозов, которые иностранные СМИ называли «теневым нефтяным флотом» РФ. Обновленную версию санкционного списка опубликовали на сайте минфина страны 26 сентября.

Под санкции подпали управляющие компании Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO. Обе компании, как утверждает минфин Великобритании, «оказывали поддержку правительству России», осуществляя бизнес в энергетическом секторе страны. Среди судов, на которые распространяются британские ограничения: Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

В августе часть этих танкеров вошла в санкционный список США. Тогда «Интерфакс» писал о том, что Asya Energy и Pioneer ходят под флагом Палау и связаны с компанией Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited. В свою очередь, танкер North Sky зарегистрирован в Панаме и связан с White Fox Ship Management Fzco. Обе компании в иностранных СМИ связывали с транспортировкой СПГ с находящегося под американскими санкциями проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ 2».

В сентябре Bloomberg писал о том, что Ocean Speedstar Solutions, зарегистрированная в Индии, оказывает существенную поддержку российскому теневому флоту танкеров. Юридический адрес компании — квартира в 90 милях к юго-востоку от индийского города Мумбаи. По данным агентства, там живет фотожурналист Нихил Ганеш Горпаде, ранее не имевший никакого отношения к энергетической отрасли. Он же указан в индийском реестре как единственный директор Ocean Speedstar. Сам Горпаде утверждает, что его друг убедил его зарегистрировать свое имя и домашний адрес от имени компании.

Еще в июне агентство также писало о компании White Fox Ship Management, базирующейся в ОАЭ. За последние три месяца, согласно данным глобальной базы данных по судоходству Equasis, 8 судов перешли в собственность малоизвестных компаний из ОАЭ. Четыре из них относятся к ледовому классу и уже получили разрешение от Москвы на проход в арктических водах РФ. В их числе и North Sky, который сегодня попал в санкционный список Лондона. По данным агентства, у White Fox даже нет официального офиса.

Тогда Bloomberg писал, что это похоже на создание «теневого» нефтяного флота.

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Комментарии
2
281916626
50 минут
Бесит уже,у нас все теневое,все продали,а денег нет.
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