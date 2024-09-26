Жителю Волгограда через суд вернули 5,5 тысячи рублей за невкусные продукты из «Перекрестка». Магазин с решением не согласился



Дело началось в феврале 2024 года. Мужчина по имени Альберт купил в «Перекрестке» продукты брендов «Маркет» и «Зеленая линия» на сумму 5 858 рублей. На упаковках была размещена надпись «Вернём деньги, если Вам не понравился вкус или качество. Без чека». Альберту не понравилась еда по вкусу, и он решил потребовать у магазина возврат средств. Сначала в устной форме, затем в письменной. Однако это оказалось безрезультатно. Мужчина понял, что нужно обращаться в суд.



В мировом суде иск Альберта удовлетворили и взыскали с «Перекрестка» уплаченную за невкусные продукты сумму, а также 3 046 рублей неустойки и 4 452 рубля штрафа.



«Ответчик был обязан выполнить условия акции и вернуть истцу денежные средства за приобретенный товар, поскольку такие требования истец заявил в рамках заключенного с ответчиком публичного договора», — объясняют в пресс-службе суда.



Однако с решением не согласился торговый дом, и в Дзержинский районный суд Волгограда была подана апелляционная жалоба. Как итог — решение мирового судьи оставили без изменения.

