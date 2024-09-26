Строители из Петербурга отправятся на финал национального конкурса профессионального мастерства

Строители из Санкт-Петербурга примут участие в финале Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который проводится Ассоциацией «Национальное объединение строителей» совместно с Министерством строительства и ЖКХ России.



Финал, на который съедутся представители отрасли со всех регионов страны, пройдет 3 октября 2024 года в Екатеринбурге. Демонстрировать свое мастерство будут победители отборочного этапа в двух категориях: в основной и в студенческой лиге.

1 из 5 Источник: предоставлено СРО А «Объединение строителей СПб»

В основной категории Петербург будут представлять Олег Жизневский, ООО «СТ-Строй» (номинация «Лучший каменщик»), Виталий Гордиенко, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», филиал «Водоснабжение» (номинация «Лучший сварщик»), Дмитрий Руснак, ООО «СМУ-Северная долина» (номинация «Лучший штукатур»), Александр Фадейчев, ИП «Баженов Р. С.» (номинация «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»).

