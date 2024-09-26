Строители из Петербурга отправятся на финал национального конкурса профессионального мастерства

Строители из Санкт-Петербурга примут участие в финале Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который проводится Ассоциацией «Национальное объединение строителей» совместно с Министерством строительства и ЖКХ России.
Финал, на который съедутся представители отрасли со всех регионов страны, пройдет 3 октября 2024 года в Екатеринбурге. Демонстрировать свое мастерство будут победители отборочного этапа в двух категориях: в основной и в студенческой лиге.
В основной категории Петербург будут представлять Олег Жизневский, ООО «СТ-Строй» (номинация «Лучший каменщик»), Виталий Гордиенко, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», филиал «Водоснабжение» (номинация «Лучший сварщик»), Дмитрий Руснак, ООО «СМУ-Северная долина» (номинация «Лучший штукатур»), Александр Фадейчев, ИП «Баженов Р. С.» (номинация «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»).
В студенческой лиге Петербург свое мастерство и креативность покажут Егор Никитин, СПб ГБПОУ «АУГСГиП» («Лучший каменщик»), Денис Вавилов, ГБОУ СПО «Петровский колледж» («Лучший сварщик»), Максим Майсейчик, СПб ГБПОУ «АРД» (номинация «Лучший штукатур»), Дмитрий Масюк, СПб ГБ ПОУ «КПСС» (номинация «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»).