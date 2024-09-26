Съевший закладку на глазах у полиции в Сестрорецке не смог избежать колонии

В Петербурге суд вынес приговор Нахтулло Файзуллоеву. Летом он съел наркотики прямо перед полицией, полагая, что таким образом ему нечего будет предъявить. Как сообщает городская прокуратура 26 сентября , мужчину признали виновным в незаконном приобретении наркотических средств и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима.



23 июля Нахтулло вышел из леса в Сестрорецке и встретил полицейских. Когда сотрудники попросили у него документы на проверку, мужчина что-то закинул в рот и проглотил это. Гражданина доставили в больницу, где врачи извлекли из желудка пациента сверток. Экспертиза показала, что внутри был синтетический наркотик массой около 2 граммов .

