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    Съевший закладку на глазах у полиции в Сестрорецке не смог избежать колонии

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    В Петербурге суд вынес приговор Нахтулло Файзуллоеву. Летом он съел наркотики прямо перед полицией, полагая, что таким образом ему нечего будет предъявить. Как сообщает городская прокуратура 26 сентября, мужчину признали виновным в незаконном приобретении наркотических средств и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима.

    23 июля Нахтулло вышел из леса в Сестрорецке и встретил полицейских. Когда сотрудники попросили у него документы на проверку, мужчина что-то закинул в рот и проглотил это. Гражданина доставили в больницу, где врачи извлекли из желудка пациента сверток. Экспертиза показала, что внутри был синтетический наркотик массой около 2 граммов.

    Подсудимый вину в совершении преступления признал.

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