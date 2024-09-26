Съевший закладку на глазах у полиции в Сестрорецке не смог избежать колонии

В Петербурге суд вынес приговор Нахтулло Файзуллоеву. Летом он съел наркотики прямо перед полицией, полагая, что таким образом ему нечего будет предъявить. Как сообщает городская прокуратура
23 июля Нахтулло вышел из леса в Сестрорецке и встретил полицейских. Когда сотрудники попросили у него документы на проверку, мужчина что-то закинул в рот и проглотил это. Гражданина доставили в больницу, где врачи извлекли из желудка пациента сверток. Экспертиза показала, что внутри был синтетический наркотик массой около
Подсудимый вину в совершении преступления признал.