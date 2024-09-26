Под Всеволожском задержали таксиста после газовой атаки на женщину с детьми. Причина попала на видео

Таксист получил возможность отдохнуть от бесцеремонных водителей и пассажиров, использовав газовый баллончик в дорожном споре во Всеволожском районе Ленобласти. Восстанавливать душевное равновесие его увезли в отдел полиции.

Белая «Шкода» и черный «Лексус» не разъехались с миром в деревне Ексолово два дня назад, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. Судя по кадрам, опубликованным полицейским главком, водитель «Шкоды» начал доказывать свою правоту с помощью баллончика у шлагбаума.



Проехав его, автомобилисты продолжили спор на глазах у детей — с ними в «Лексусе» ехала женщина. Она же и рассказала полицейским о таксисте, который распылил содержимое баллончика якобы в неё и детей.



Сотрудники ДПС остановили «Шкоду» практически на месте происшествия. В отдел увезли 48-летнего Ихтиера, три года назад получившего российское гражданство. Перед тем как отправиться в спецпомещение для задержанных, ему пришлось обменять баллончик «Кортик» на протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



«До настоящего времени в полицию с заявлением потерпевшая не обращалась, телефонограмм из медицинских учреждений не поступало», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

