Врачи назвали норму холестерина у мужчин — а вы свою знаете?

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Чтобы держать уровень холестерина под контролем, первым делом нужно заняться своим здоровьем. Вредная пища с высоким содержанием насыщенных жиров, избыточный вес, отсутствие физической нагрузки и вредные привычки — всё это постепенно приводит к повышенному уровню холестерина.



Но даже у спортсменов на жесткой диете могут оказаться проблемы со здоровьем.



— Считается, что для борьбы с «плохим» холестерином достаточно изменить рацион — не есть жирного, жареного, отказаться от яиц, холодца и майонеза. Это не совсем так, — подчеркивает Екатерина Кашух. — Безусловно, переход на здоровое и сбалансированное питание поможет улучшить самочувствие. Но нужно знать, что с едой человек получает только 25% холестерина, остальное вырабатывает сам организм.



Врачи предупреждают, что одна из главных причин постоянного избытка холестерина — наследственная предрасположенность. Из-за «поломки» в генах организм начинает вырабатывать всё больше липопротеинов низкой плотности. Обнаружить такую особенность можно лишь с помощью генетического анализа.



Еще одна частая причина повышенного холестерина — такие заболевания, как диабет и гипотиреоз, сбой в работе щитовидной железы или проблемы с работой печени.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы