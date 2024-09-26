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Происшествия Три миллиона вместе с сейфом вынесли из института РАН на севере Петербурга

Три миллиона вместе с сейфом вынесли из института РАН на севере Петербурга

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11 комментариев

Металлический ящик не спас миллионы доктора наук в Выборгском районе Петербурга. Его унесли вместе с деньгами из запертого кабинета, ключи от которого не прятали.

О краже из кабинета на Тихорецком проспекте, 4, полицейским накануне сообщила главный научный сотрудник Института цитологии РАН, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. В сейфе на работе 61-летняя петербурженка хранила личные накопления в рублях, долларах и евро — всего без малого три миллиона рублей.

Ключи от кабинета находились в общем доступе, но женщина поводов для ежедневных проверок не видела. Когда именно пропали сбережения, уточнить она не смогла. Последний раз сейф проверяли 6 сентября, а 25 сентября его на привычном месте не оказалось.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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Комментарии
11
266327394
1 час
Как советовал известный персонаж. "Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе".
ИванбезМарьи
1 час
как пришли, так и ушли
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