Три миллиона вместе с сейфом вынесли из института РАН на севере Петербурга

Металлический ящик не спас миллионы доктора наук в Выборгском районе Петербурга. Его унесли вместе с деньгами из запертого кабинета, ключи от которого не прятали.



О краже из кабинета на Тихорецком проспекте, 4, полицейским накануне сообщила главный научный сотрудник Института цитологии РАН, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 сентября. В сейфе на работе 61-летняя петербурженка хранила личные накопления в рублях, долларах и евро — всего без малого три миллиона рублей.

Ключи от кабинета находились в общем доступе, но женщина поводов для ежедневных проверок не видела. Когда именно пропали сбережения, уточнить она не смогла. Последний раз сейф проверяли 6 сентября, а 25 сентября его на привычном месте не оказалось.



Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

