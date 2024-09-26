    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, южн

    756мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.39eur103.48

    В Финляндии каждая третья женщина сталкивается с домашним насилием. Русские чаще

    1048
    8 комментариев

    В Финляндии каждая третья женщина сталкивается с физическим или сексуальным насилием дома. В число крупнейшей группы иностранок в приютах для жертв домашнего насилия входят русскоязычные женщины, сообщает 25 сентября издание Yle.

    В прошлом году в стране услугами кризисных центров воспользовались около 5 400 женщин. При этом число клиенток, которые не могут получить помощь по месту жительства, значительно выросло. Как отмечают финские СМИ, крупнейшие группы иностранок в приютах – это арабо- и русскоязычные женщины.

    Многих жертв шелтеры переправляют из одного приюта в другой из-за нехватки мест. Например, в Лапландии работает всего один кризисный центр. Чаще всего в центры обращаются замужние женщины 25-44 лет с детьми.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    почти бросил..)26 Сен 2024 в 01:15
    Здесь я на стороне Достоевского, насколько помню.. - А что помнишь? - Ну, Господи, типа.. насилие отвратительно в любом виде, даже в отношении преступника. А уж, тем более, если намотать сюда - а судьи кто? - Так может, просто, одичали люди? - Нет, несерьёзно это звучит, слишком по-детски..) - Так что же? - Не успевают адаптироваться они друг к другу, а тут вот ещё(!) Мединский предлагает время адаптации сократить..) - Т.е., нет правильной модели? - Ну, наверное, как и всегда..) - А.., в СССР - была? - Господи, так далеко зайдём мы, ведь много есть моделей - социальная, экономическая, и т.д и т.п., затем - нужно Правильно их все сложить и, всё равно, при этом помнить, что лишь модель это всего лишь, понятно, что все желают жить в Идеальном Государстве но, получается, не слишком-то успевают понять, как его Организовать, кто-то - более или менее успешно, а кто-то.. - Идиот? - Господи, не я это произнёс и, да, мы-то с Тобой не роман Достоевского под этим понимаем..)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close