В Финляндии каждая третья женщина сталкивается с домашним насилием. Русские чаще

В Финляндии каждая третья женщина сталкивается с физическим или сексуальным насилием дома. В число крупнейшей группы иностранок в приютах для жертв домашнего насилия входят русскоязычные женщины, сообщает 25 сентября издание Yle.



В прошлом году в стране услугами кризисных центров воспользовались около 5 400 женщин. При этом число клиенток, которые не могут получить помощь по месту жительства, значительно выросло. Как отмечают финские СМИ, крупнейшие группы иностранок в приютах – это арабо- и русскоязычные женщины.

Многих жертв шелтеры переправляют из одного приюта в другой из-за нехватки мест. Например, в Лапландии работает всего один кризисный центр. Чаще всего в центры обращаются замужние женщины 25-44 лет с детьми.