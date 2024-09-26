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Доброе дело «Нам важен каждый день!» Маленькому петербуржцу требуется реабилитация после инсульта, но пока он не может её пройти

«Нам важен каждый день!» Маленькому петербуржцу требуется реабилитация после инсульта, но пока он не может её пройти

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На долю четырёхлетнего Максима выпали совсем не детские испытания: врачи выявили опасные для жизни патологии, одна из которых уже чуть не погубила малыша — у него произошёл инсульт. Чтобы избежать отёка мозга, хирурги провели декомпрессионную трепанацию — удалили часть кости черепа. Сейчас мозг ребёнка прикрыт только тонким слоем кожи. Это крайне опасно. Ещё по этой причине Максим не может пройти полноценную постинсультную реабилитацию — необходима операция по установке специального импланта. Но за госсчёт этого не сделать.

Максим Саушкин, 4 года.

Арахноидальная киста левой Сильвиевой щели, артериовенозная мальформация левой лобной доли, состояние после операции, посттрепационный дефект костей.

Требуется костная пластика с помощью специального импланта.

Стоимость 2 195 942 руб. Не хватает 791 950 руб.

Четырехлётний Максим за свою короткую жизнь пережил уже очень многое. Ещё в роддоме у малыша заподозрили галактоземию (наследственное заболевание обмена веществ). Диагноз оказался ложным, но затем его заменил другой — ­­­синдром Жильбера. Это наследственное заболевание печени. Оно не считается опасным для жизни — структура и функции органа не нарушаются, специальной терапии не требуется. Лишь иногда может появляться желтушность кожи и белков глаз.

Но в три года у Максима обнаружили сразу две смертельно опасные патологии. После похода к парикмахеру мама заметила у сына странную шишку у виска. Отправились в поликлинику, откуда мальчика направили на обследование в онкоцентр им. Н. П. Напалкова. Там врачи диагностировали арахноидальную кисту левой Сильвиевой щели и две артериовенозные мальформации.

Арахноидальная киста — это заполненная спинномозговой жидкостью полость, сформированная внутри паутинной оболочки головного мозга. Сильвиева щель — это тот участок мозга, где образовалась такая киста. В случае Максима — над виском. Киста была настолько переполнена жидкостью, что стала выпирать.

Артериовенозные мальформации (АВМ), напротив, скрыты в глубине головного мозга. Это патология сосудов, при которой между артериями и венами вместо сети капилляров имеется прямая связь в виде патологически извитых шунтирующих сосудов, что приводит к нарушению обмена кислородом и питательными веществами между тканями мозга и кровью. Зачастую сосуды АВМ имеют истончённые стенки, что может приводить к их разрыву с кровоизлиянием в мозг или под его оболочки. По сути это бомба замедленного действия.

При детальном обследовании в Центре им. В. А. Алмазова у Максима подтвердилась только одна мальформация. Но легче от этого не стало — она была очень сложной формы, врачи даже сравнили её с головой Медузы Горгоны, настолько сосуды сформировали плотный клубок, что сложно было понять, что с чем соединено.

Нейрохирурги сразу начали лечение. Во время первой операции удалось рассечь кисту и даже частично убрать мальформацию. Следующим этапом должна была стать эмболизация — малоинвазивный, то есть не связанный с масштабными хирургическими вмешательствами, метод лечения. Приступить к ней планировали через полгода. Но 6 февраля 2024 года, буквально во время подготовки к госпитализации, ребёнку резко стало плохо, у него начались судороги, рвота, он потерял сознание. Случилось то, чего все так боялись, — «бомба» рванула: инсульт, разрыв мальформации и внутричерепное кровоизлияние. Чтобы избежать отёка мозга, хирурги провели декомпрессионную трепанацию — удалили часть кости черепа. Последствиями инсульта для Максима стали правосторонний парез и утрата речи.

Запланированную эмболизацию впоследствии провели успешно, но теперь мальчику требуется длительная постинсультная реабилитация — он заново учится есть, пить, садиться, стоять с опорой и произносить звуки. Но заниматься в полную силу Максиму нельзя из-за дефекта черепа: сейчас мозг ребёнка прикрыт только тонким слоем кожи и его легко травмировать. А в таком возрасте каждый день реабилитации крайне важен.

Чтобы получить шанс восстановить свои навыки, ребёнку необходима костная пластика с помощью специального импланта, который изготавливается из специального минерала по индивидуальным меркам, схожим по своим свойствам с костной тканью, и который полностью заменит кость. Но такой имплант не оплачивается из бюджетных средств, также как и операция по его установке. А общая стоимость — более двух миллионов рублей — для обычной петербургской семьи неподъёмна.

Родители мальчика обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано больше половины от необходимой суммы, не хватает около 800 тысяч рублей.

«Чтобы приблизиться к нормальной, самой обычной детской жизни, нам важен каждый день! Чем раньше мы сможем начать полноценную реабилитацию, тем больше шансов у Максима восстановиться. Поэтому мы всем сердцем просим вас о помощи!» — обратилась мама Максима к неравнодушным людям.

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