«Нам важен каждый день!» Маленькому петербуржцу требуется реабилитация после инсульта, но пока он не может её пройти









На долю четырёхлетнего Максима выпали совсем не детские испытания: врачи выявили опасные для жизни патологии, одна из которых уже чуть не погубила малыша — у него произошёл инсульт. Чтобы избежать отёка мозга, хирурги провели декомпрессионную трепанацию — удалили часть кости черепа. Сейчас мозг ребёнка прикрыт только тонким слоем кожи. Это крайне опасно. Ещё по этой причине Максим не может пройти полноценную постинсультную реабилитацию — необходима операция по установке специального импланта. Но за госсчёт этого не сделать.



Максим Саушкин, 4 года.



Арахноидальная киста левой Сильвиевой щели, артериовенозная мальформация левой лобной доли, состояние после операции, посттрепационный дефект костей.



Требуется костная пластика с помощью специального импланта.



Стоимость 2 195 942 руб. Не хватает 791 950 руб.



Четырехлётний Максим за свою короткую жизнь пережил уже очень многое. Ещё в роддоме у малыша заподозрили галактоземию (наследственное заболевание обмена веществ). Диагноз оказался ложным, но затем его заменил другой — ­­­синдром Жильбера. Это наследственное заболевание печени. Оно не считается опасным для жизни — структура и функции органа не нарушаются, специальной терапии не требуется. Лишь иногда может появляться желтушность кожи и белков глаз.



Но в три года у Максима обнаружили сразу две смертельно опасные патологии. После похода к парикмахеру мама заметила у сына странную шишку у виска. Отправились в поликлинику, откуда мальчика направили на обследование в онкоцентр им. Н. П. Напалкова. Там врачи диагностировали арахноидальную кисту левой Сильвиевой щели и две артериовенозные мальформации.



Арахноидальная киста — это заполненная спинномозговой жидкостью полость, сформированная внутри паутинной оболочки головного мозга. Сильвиева щель — это тот участок мозга, где образовалась такая киста. В случае Максима — над виском. Киста была настолько переполнена жидкостью, что стала выпирать.



Артериовенозные мальформации (АВМ), напротив, скрыты в глубине головного мозга. Это патология сосудов, при которой между артериями и венами вместо сети капилляров имеется прямая связь в виде патологически извитых шунтирующих сосудов, что приводит к нарушению обмена кислородом и питательными веществами между тканями мозга и кровью. Зачастую сосуды АВМ имеют истончённые стенки, что может приводить к их разрыву с кровоизлиянием в мозг или под его оболочки. По сути это бомба замедленного действия.



При детальном обследовании в Центре им. В. А. Алмазова у Максима подтвердилась только одна мальформация. Но легче от этого не стало — она была очень сложной формы, врачи даже сравнили её с головой Медузы Горгоны, настолько сосуды сформировали плотный клубок, что сложно было понять, что с чем соединено.



Нейрохирурги сразу начали лечение. Во время первой операции удалось рассечь кисту и даже частично убрать мальформацию. Следующим этапом должна была стать эмболизация — малоинвазивный, то есть не связанный с масштабными хирургическими вмешательствами, метод лечения. Приступить к ней планировали через полгода. Но 6 февраля 2024 года, буквально во время подготовки к госпитализации, ребёнку резко стало плохо, у него начались судороги, рвота, он потерял сознание. Случилось то, чего все так боялись, — «бомба» рванула: инсульт, разрыв мальформации и внутричерепное кровоизлияние. Чтобы избежать отёка мозга, хирурги провели декомпрессионную трепанацию — удалили часть кости черепа. Последствиями инсульта для Максима стали правосторонний парез и утрата речи.

Запланированную эмболизацию впоследствии провели успешно, но теперь мальчику требуется длительная постинсультная реабилитация — он заново учится есть, пить, садиться, стоять с опорой и произносить звуки. Но заниматься в полную силу Максиму нельзя из-за дефекта черепа: сейчас мозг ребёнка прикрыт только тонким слоем кожи и его легко травмировать. А в таком возрасте каждый день реабилитации крайне важен.

Чтобы получить шанс восстановить свои навыки, ребёнку необходима костная пластика с помощью специального импланта, который изготавливается из специального минерала по индивидуальным меркам, схожим по своим свойствам с костной тканью, и который полностью заменит кость. Но такой имплант не оплачивается из бюджетных средств, также как и операция по его установке. А общая стоимость — более двух миллионов рублей — для обычной петербургской семьи неподъёмна.



Родители мальчика обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано больше половины от необходимой суммы, не хватает около 800 тысяч рублей.



«Чтобы приблизиться к нормальной, самой обычной детской жизни, нам важен каждый день! Чем раньше мы сможем начать полноценную реабилитацию, тем больше шансов у Максима восстановиться. Поэтому мы всем сердцем просим вас о помощи!» — обратилась мама Максима к неравнодушным людям.

