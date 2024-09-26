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Туризм Свидетели динозавров и пляжи у сосновых рощ. Куда поехать в Краснодарском крае на один день

Свидетели динозавров и пляжи у сосновых рощ. Куда поехать в Краснодарском крае на один день

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пляж «Сосновка» в Геленджике

Когда на путешествие всего один день, лучше заранее спланировать, куда именно отправиться. Выбрали достопримечательности Краснодарского края, до которых можно быстро добраться и которые позволят в полной мере оценить красоту местной природы.

Гуамское ущелье в Аршеронском районе тянется на 5 км между отвесными скалами. Для туристов обустроена тропа, но можно проехать по маршруту на паровозике, который ходит по местной узкоколейке. Он едет до середины ущелья, и все красоты можно рассмотреть через окно. Дальше идти надо будет самостоятельно, путь пролегает через заросли самшита, бука, лавровишни. Паровозик ходит каждый день, кроме вторника.

От Геленджика можно легко добраться до пляжа Сосновка — он ближе всего к городу. Идти надо будет по огромной лестнице и каменистому спуску. На пляже можно полюбоваться, как скалы ступенями спускаются в воду. Между поселками Дивноморское и Джанхот находятся Сосновая роща и Голубая бездна — дикие пляжи в окружении двухсотлетних сосен. Отсюда открывается красивый вид на море.

Озеро Абрау-Дюрсо у одноименного поселка не замерзает даже зимой. По изумрудной воде можно кататься только на весельных лодках и катамаранах, поскольку самое большое пресноводное озеро края признано памятником природы.

Озеро Абрау-Дюрсо

Здесь водятся пресноводные крабы, что говорит о чистоте воды. По вечерам на озере устраивают шоу фонтанов: струи движутся под музыку вместе с языками пламени. Рядом — амфитеатр под открытым небом, с которого можно любоваться на озеро и горы.

В Хостинском районе Сочи находится Навалищенское ущелье. Оно сформировалось еще в Юрском периоде, местные старые самшиты помнят еще динозавров. Туристы могут купаться в каньоне, любоваться на водопады и реликтовые растения, лазать по скалам.

Каверзинский водопад

Каверзинские водопады расположены в часе езды от Краснодара. Всего их пять, самый большой достигает высоты в 10 метров. Добираться до них довольно сложно — по грунтовой дороге, потом пешком. Но идти надо по ущелью вдоль ручья среди доисторических папоротников, редких ягодных тисов и кавказских пихт. У Большого Каверзинского водопада есть лестница, и по ней можно подняться в пещеру. Пещера довольно глубокая, но сужается через несколько метров от входа, так что в ней можно сфотографироваться, но не заблудиться.

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