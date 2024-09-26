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    Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР

    Слова «лайфхак» тогда еще не придумали, а вот полезных советов — хоть отбавляй

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    Даже поклейка обоев не обходилась без своих хитростей
    Даже поклейка обоев не обходилась без своих хитростейФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Сегодня в соцсетях можно найти сотни лайфхаков на любую тему. В советские годы даже такого слова не слышали, а уже делились полезными советами с друзьями и на страницах журналов. Мы выбрали десять хитростей, которые сегодня уже позабылись, а в СССР про них знала каждая хозяйка. Сможете узнать их все?

    В Советском Союзе колготки были в дефиците, поэтому их старались носить как можно аккуратнее и дольше. Но, даже когда они приходили в негодность, дамы могли найти им применение. Для чего в хозяйстве использовали старые колготки?

    Благодаря этой хитрости в СССР возвращали свежесть черствому хлебу. Что делали хозяйки с затвердевшей буханкой?

    Зачем в Советском Союзе смачивали волосы сахарной водой?

    В СССР даже воде из-под макарон нашли применение! После варки она идеально подходила для…

    Если вы экономите воду — этот лайфхак подойдет и для вас. Ведь чтобы уменьшить расход в туалете, в СССР…

    На кухне зачастую кирпичи отправляли в газовую духовку. А зачем?

    После готовки запах лука или рыбы с рук почти невозможно убрать! Но и тут в СССР проявили смекалку и использовали…

    Летом на пляжах в СССР было не протолкнуться: загорать у моря наши люди любили. Вот только беда — нос обычно очень быстро обгорал, а солнцезащитного крема в продаже не было. Как выходили из ситуации?

    Современные мастера маникюра были бы в шоке, но в советские времена хозяйки специально царапали кусок мыла ногтями. Для чего они это делали?

    И последний вопрос — для чего хозяйки использовали детскую юлу?

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    Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР

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    Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР

    Вы просто знаток советского быта!

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    Даже поклейка обоев не обходилась без своих хитростей
    Даже поклейка обоев не обходилась без своих хитростейФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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