Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР

Сегодня в соцсетях можно найти сотни лайфхаков на любую тему. В советские годы даже такого слова не слышали, а уже делились полезными советами с друзьями и на страницах журналов. Мы выбрали десять хитростей, которые сегодня уже позабылись, а в СССР про них знала каждая хозяйка. Сможете узнать их все?