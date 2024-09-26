Сегодня в соцсетях можно найти сотни лайфхаков на любую тему. В советские годы даже такого слова не слышали, а уже делились полезными советами с друзьями и на страницах журналов. Мы выбрали десять хитростей, которые сегодня уже позабылись, а в СССР про них знала каждая хозяйка. Сможете узнать их все?
Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР
Слова «лайфхак» тогда еще не придумали, а вот полезных советов — хоть отбавляй
26 сентября 2024, 19:39
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