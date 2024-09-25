«Всегда такой веселый, жизнерадостный был»: Участник шоу «Битва шефов» Чеша сгорел в своем кафе в Краснодаре

Участник шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5» Павел Чеша погиб при пожаре в собственном кафе в Краснодаре. О трагедии 25 сентября сообщает портал 93.RU.

Несчастный случай в кафе Краснодарец Павел Чеша за свои 35 лет успел заслужить похвалу главного кулинарного ведущего страны, построить успешный бизнес и даже победить рак. Но жизнь повара оборвал несчастный случай. В ночь на 25 сентября произошло возгорание в «Семейном кафе», принадлежащем Чеше. О пожаре стало известно в 3:32 утра — тогда сигнал о распространяющемся пламени поступил в экстренные службы. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и менее чем за полчаса ликвидировали огонь на площади 15 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Несмотря на это, среди местных жителей ходят слухи, что инцидент мог спровоцировать и сам Павел. Но в такие домыслы верят с трудом — у Чеши был и маленький ребенок, и жена. Кроме того, знакомые повара говорят о нем как о позитивном человеке.

«Всегда такой веселый, жизнерадостный был. Цены там вполне доступные, хотя дороже, чем в обычной столовой, но и уровень соответствующий. Да и само кафе — единственное на всю округу, никакой конкуренции. Сюда многие местные ходили с детьми. Рядом пивнушка, но алкаши никакие не заходили», — делится с 93.RU собеседница.

Позже благодаря записям с камер видеонаблюдения выяснилось, что в 3:08 неизвестный, напоминающий Павла, подошел к входу в «Семейное кафе» на улице Комарова, 21/1, открыл дверь и вошел внутрь. Через две минуты к зданию приблизились другие люди, и один из них поспешно покинул место событий. В 3:13 внутри помещения прогремел взрыв, который привел к распространению пламени. Уже в 11 утра в Telegram-канале сгоревшего заведения появилось сообщение: «Добрый день! Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла. Пожалуйста, без лишних вопросов. Благодарим за понимание». А вслед за ним посетители кафе начали приносить свои соболезнования и делиться тем, каким запомнили Павла — позитивным, добрым и веселым.

«Я лично знаю эту семью, прекрасная семья, и Паша был очень добрым, отзывчивым и замечательным человеком. У него прекрасные родители, братья и сестра. Я до сих пор не могу в это поверить», — написала одна из участниц канала, предложив всем неравнодушным собирать деньги для семьи на похороны близкого. В настоящее время фасад полуподвального кафе покрыт копотью после пожара, также пострадал балкон квартиры на втором этаже. Рабочие погрузили всю обгоревшую мебель в стоящую рядом «ГАЗель». На месте трагедии какое-то время находился мужчина, представившийся братом Павла. Он не захотел разговаривать, но дал знать, что информации об организации похорон пока нет. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Карьерный путь Чеши Павел начал свою карьеру кулинара в 15 лет, работая на кухне краевой больницы, где занимался чисткой овощей. После мужчина готовил для детей с особенностями в доме малютки, работал в ФК «Краснодар», а в 2020 году Чеша оказался в Израиле. Тогда ему посчастливилось присоединиться к команде известного шеф-повара Асафа Гранита, обладателя главного знака качества среди кулинаров — звезды «Мишлен». Благодаря этому опыту Павел освоил приготовление сложных блюд и с новыми знаниями отправился на кулинарное шоу.

Павел набрал большую популярность благодаря участию в «Битве шефов» в 2021 году. Во второй серии 11-го сезона он удивил ведущих Константина Ивлева и Рената Агзамова своим блюдом — стейком из телятины под соусом из авокадо и моцареллы, а также с медом и домашним перцем. Между тем выделялось не только блюдо Павла, но и внешний вид мужчины — молодой, худощавый участник в футболке с татуировками отличался от остальных конкурсантов. «Я пришел на «Битву шефов», чтобы доказать всем, кто в меня верит и не верит, что я лучший кулинар этой страны», — подчеркнул во время шоу краснодарец.

После этого Павел присоединился к команде Рената Агзамова, где вместе с другими участниками приготовил традиционное русское блюдо — пельмени с рубленым мясом. Особенностью его подачи стало использование закрытых пиал для сохранения свежести блюда. «Тебя не стыдно называть «Павел Шеф», — заявил тогда ведущий.

На втором этапе борьбы Павел поразил судей блюдом из перепелки, которое он оформил в стиле «бабушкиных розочек». Такая презентация заслужила похвалу, и кубанец вышел в финал. Тем не менее в шоу выиграл соперник мужчины, Александр Аношкин, но Павлу все равно удалось оставить яркое впечатление о себе, особенно благодаря оригинальной подаче десерта из морепродуктов. Это привело к тому, что Чеша оказался в шоу Агзамова «Кондитер». В одном из выпусков пятого сезона Павел приготовил торт с фото Ивлева и Агзамова. Вкус десерта настолько порадовал жюри, что Павел снова вышел в финал.