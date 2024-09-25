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    «Пешеходы нон-стоп прут». Неработающие светофоры собрали пробку на площади Александра Невского

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    5 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Локальный транспортный коллапс случился в вечерний час пик 25 сентября в центре Петербурга. Поломка светофоров заставила водителей и пешеходов протискиваться мимо друг друга, как получится.

    На площади Александра Невского не работают светофоры, из-за чего скопились нескончаемые пробки, рассказал «Фонтанке» очевидец. «Пешеходы нон-стоп прут», — поделился он. Водители же, судя по кадрам с места, протискиваются через пешеходные переходы как могут.

    читатель «Фонтанки»

    По данным «Яндекс.Пробок», движение транспорта на площади и прилегающих улицах сильно затруднено. Особенно плотно стоят Невский проспект и съезды с проспекта Обуховской Обороны и Синопской набережной.

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    В СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» пояснили, что отключение связано с работами Ленэнерго. В пресс-службе компании «Фонтанке» сообщили, что специалисты «Россети Ленэнерго» ведут плановые работы на участке Невского проспекта. (Новость дополнена в 17:49.)

    Фото: читатель «Фонтанки»

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