Умер бывший глава петербургского комитета по межнациональным отношениям Олег Махно

Генерал-майор милиции Махно с 2013-го по 2019 год возглавлял комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга. Ранее — с 2005-го по 2011 год — занимал должность заместителя главы ГУВД по Петербургу и Ленобласти по экономической безопасности.

Олег Иванович Махно родился в 1955 году в Кировограде Украинской ССР. Окончил Высшую школу МВД в Нижнем Новгороде, затем переехал в Ленинград, где продолжил работу в налоговой полиции. В 1990-е годы перешел на работу в налоговую полицию Петербурга. В 2002 году переехал в Псков на должность начальника местной налоговой полиции. После ее упразднения вернулся в Петербург, где возглавил службу по экономическим и налоговым преступлениям, а позже стал замначальника ГУВД по экономической безопасности.