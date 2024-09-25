Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

облачно, небольшие дожди

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 755мм 65%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Виртуальный «Подорожник»
«Последний день Помпеи»
Дикий, дикий Тони Деанджело
Промышленный Петербург
Кино для школьников
Убил, потому что любил
Налог на электромобили
Рейтинги «Фонтанки»
Город Умер бывший глава петербургского комитета по межнациональным отношениям Олег Махно

Умер бывший глава петербургского комитета по межнациональным отношениям Олег Махно

7 193

Ушел из жизни экс-глава петербургского комитета по межнациональным отношениям Олег Махно. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба ведомства.

«Олег Махно был настоящим офицером и государственным деятелем. Благодаря своему опыту и профессионализму Олег Иванович внес значительный вклад в гармонизацию межнациональных отношений, укрепление гражданского единства на территории Петербурга», — говорится в сообщении петербургского комитета по межнациональным отношениям.

Генерал-майор милиции Махно с 2013-го по 2019 год возглавлял комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга. Ранее — с 2005-го по 2011 год — занимал должность заместителя главы ГУВД по Петербургу и Ленобласти по экономической безопасности.

Олег Иванович Махно родился в 1955 году в Кировограде Украинской ССР. Окончил Высшую школу МВД в Нижнем Новгороде, затем переехал в Ленинград, где продолжил работу в налоговой полиции. В 1990-е годы перешел на работу в налоговую полицию Петербурга. В 2002 году переехал в Псков на должность начальника местной налоговой полиции. После ее упразднения вернулся в Петербург, где возглавил службу по экономическим и налоговым преступлениям, а позже стал замначальника ГУВД по экономической безопасности.

Траурные мероприятия состоятся в четверг, 26 сентября, на Смоленском кладбище.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE12
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа Аквилон выводит на рынок Петербурга новый бизнес-центр
24 сентября, 16:20
Новости компаний
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Царская дорога: из имперской столицы в Царское Село
25 сентября, 18:00
Каждый третий верит фишерам
25 сентября, 16:57
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 сентября, 15:55
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
БСПБ представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории — «Кредитный помощник»
25 сентября, 14:20
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
ГК «А101» позаботится о тех, кто планирует пополнение семейства
24 сентября, 17:50
Группа Аквилон выводит на рынок Петербурга новый бизнес-центр
24 сентября, 16:20
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Холдинг Setl Group запустил собственную тендерную площадку
24 сентября, 14:25
Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича
24 сентября, 13:25
Жилье для петербургских айтишников: ГК "Едино" представляет ЖК «ЛесART»
24 сентября, 11:06