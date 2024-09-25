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Доброе дело На благотворительном турнире в Петербурге юные футболисты собрали более 260 тысяч рублей на помощь онкобольным детям

На благотворительном турнире в Петербурге юные футболисты собрали более 260 тысяч рублей на помощь онкобольным детям

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В Петербурге в очередной раз прошёл благотворительный футбольный турнир «Дети помогают детям», в ходе которого были собраны средства на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Турнир прошёл уже в восьмой раз. Его организатором, как и раньше, выступил петербургский благотворительный фонд «свет.дети». А помогали в этом футбольный клуб «Зенит», «Газпром»-Академия ФК «Зенит» и футбольная школа «Смена».

На поле вышли 12 команд. Юные футболисты показали захватывающую игру. Золотой кубок завоевала команда «Локомотив-1», серебряный и бронзовый кубки — у «Орла» и «Маршала» соответственно. Также были отмечены лучшие вратарь, нападающий и защитник, а лучшим игроком турнира стал участник команды «Локомотив-1».

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Но турнир стал не только спортивным событием. Это важная акция, направленная на помощь детям с онкозаболеваниями. В ходе соревнований было собрано 266 тысяч рублей. Все деньги направлены на оплату лечения и реабилитацию маленьких подопечных фонда «свет.дети», а также на поддержку семей с покупкой продуктов питания и билетами к месту лечения.

«У меня только положительные впечатления от мероприятия! Несмотря на прогноз облачной погоды, весь турнир светило солнце. На прошедшем турнире нам пришла идея привлечь молодых футболистов в качестве волонтёров. Они справились превосходно. Возможно, в будущем они сами станут организаторами подобных мероприятий. Мы будем продолжать эту инициативу. Каждый год наш турнир становится все более масштабным, и это вдохновляет нас продолжать», — отметил Юрий Роденков, главный организатор турнира, бывший игрок ФК «Зенит» и попечитель фонда «свет.дети».

В фонде рассказали, что с момента проведения первого турнира в 2019 году было собрано в общей сложности 1 771 809 рублей. Больше всего средств было собрано на самом первом мероприятии — 340 769 рублей. Нынешний турнир показал второй результат за всю историю соревнований.

Благотворительный фонд «свет.дети» оказывает всестороннюю поддержку пациентам детских онкологических отделений клиник Санкт-Петербурга на всех этапах лечения. С 2008 года фонд оказал помощь более 1100 детям, подросткам, а также молодым взрослым до 21 года, приезжающим на лечение в Санкт-Петербург со всей России и стран СНГ.

Фонд реализует программы:

1. Программа «Адресная помощь» — оказание всесторонней адресной помощи детям с онкологическими заболеваниями на всех стадиях лечебного процесса: оплата диагностики, лечения и реабилитации детей.

2. Программа «Поддержка семьи» — содействие психологической и финансовой разгрузке родителей детей с онкологическими диагнозами, содействие в оплате проживания, билетов и продуктов питания для детей и их родителей.

3. Программа «Помощь медицинским учреждениям» — содействие медицинским учреждениям в процессе лечения детей с онкологическими заболеваниями и улучшение условий их пребывания: приобретение реагентов, оборудования; содействие развитию новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний в России, повышение квалификации врачей-онкологов и оплата их участия в онкологических конференциях, повышение осведомленности общества о проблемах детской онкологии и мерах профилактики раковых заболеваний.

4. Развитие Национального регистра потенциальных доноров костного мозга. Дочерний фонд «Центра развития донорства костного мозга» освещает актуальные вопросы, связанные с донорством костного мозга, и организовывает акции по привлечению доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга.

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