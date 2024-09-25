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    В Ростовской области стаффорды загрызли заводчицу, а через несколько дней её мать

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    Стаффордширские терьеры насмерть загрызли заводчицу в Ростовской области. Через несколько дней собаки напали на ее мать, которая также не выжила, сообщает 25 сентября Следственный комитет региона, который возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

    Трагедия произошла на хуторе Рогожкино Азовского района. Сначала от укусов погибла 37-летняя женщина, а ее мать смогла закрыть псов в вольеры. Но через несколько дней стаффордширские терьеры напали на нее и загрызли.

    По данным 161.RU, дончанка держала 13 собак разного возраста. Дома живут паук-птицеед и питон. Теперь семья заводчицы хочет усыпить собак или отдать их в приют. Также родственники хотят избавиться от питона и паука.

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