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Происшествия Под Омском пенсионерку связали и бросили в погреб. Женщина выжила, проведя неделю без еды и воды

Под Омском пенсионерку связали и бросили в погреб. Женщина выжила, проведя неделю без еды и воды

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4 комментария

В Омской области пенсионерка выжила, проведя неделю без еды. Связанную женщину обнаружили в погребе ее же дома. Вероятным обидчиком оказался работник, который делал женщине ремонт. Подробности сообщает 25 сентября Следственный комитет региона, возбудивший уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и покушении на убийство с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление (ч. 3 ст. 30, пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

С заявлением об исчезновении матери, живущей в поселке Шербакуль, в полицию обратилась дочь потерпевшей. 72-летнюю женщину обнаружили в погребе во время осмотра дома. Пенсионерка была связана и лежала без сознания. Выяснилось, что в полузакрытом погребе без еды и воды она провела около недели. Пожилую женщину госпитализировали с признаками сильного обезвоживания и переохлаждения, врачам удалось спасти ей жизнь.

Следователи установили, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый 41-летний знакомый потерпевшей.

По предварительной информации, мужчина ремонтировал пол в доме у пенсионерки. Сумма оплаты за услугу его не устроила, началась ссора. В ходе конфликта мужчина якобы избил пожилую женщину, связал ей руки и бросил в погреб. Забрав 1200 рублей и мобильный телефон, он закрыл дверь дома на навесной замок и скрылся. Задержали его в Омске за кражу мобильного телефона у знакомого.

Подозреваемый содержится под стражей в связи с возбуждением органами полиции уголовного дела о грабеже, которое будет передано для дальнейшего расследования в региональный Следственный комитет.

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Комментарии
4
lachavoje
20 минут
Работы нет под Омском, и в Омске, и в целом за Уралом( Всё разрушено. Как и на северах( Вон, в Мурманске численность населения снизилась с 1991 г. почти в 2 раза. Воркута практически перестала существовать как город. Про Архангельск и Северодвинск лень смотреть сведения. Петрозаводск пока держится, но тоже численность населения сократилась там с 1992 г. на 45 тыс.
DEMOMON
39 минут
А потому что договор надо заключать в письменной форме.
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