Под Омском пенсионерку связали и бросили в погреб. Женщина выжила, проведя неделю без еды и воды

В Омской области пенсионерка выжила, проведя неделю без еды. Связанную женщину обнаружили в погребе ее же дома. Вероятным обидчиком оказался работник, который делал женщине ремонт. Подробности сообщает 25 сентября Следственный комитет региона, возбудивший уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и покушении на убийство с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление (ч. 3 ст. 30, пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



С заявлением об исчезновении матери, живущей в поселке Шербакуль, в полицию обратилась дочь потерпевшей. 72-летнюю женщину обнаружили в погребе во время осмотра дома. Пенсионерка была связана и лежала без сознания. Выяснилось, что в полузакрытом погребе без еды и воды она провела около недели. Пожилую женщину госпитализировали с признаками сильного обезвоживания и переохлаждения, врачам удалось спасти ей жизнь.



Следователи установили, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый 41-летний знакомый потерпевшей.



По предварительной информации, мужчина ремонтировал пол в доме у пенсионерки. Сумма оплаты за услугу его не устроила, началась ссора. В ходе конфликта мужчина якобы избил пожилую женщину, связал ей руки и бросил в погреб. Забрав 1200 рублей и мобильный телефон, он закрыл дверь дома на навесной замок и скрылся. Задержали его в Омске за кражу мобильного телефона у знакомого.



Подозреваемый содержится под стражей в связи с возбуждением органами полиции уголовного дела о грабеже, которое будет передано для дальнейшего расследования в региональный Следственный комитет.

