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Происшествия В Петербурге после жалоб на домогательства арестован таксист из Узбекистана

В Петербурге после жалоб на домогательства арестован таксист из Узбекистана

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3 комментария

Невский районный суд заключил под стражу 45-летнего гражданина Узбекистана Фахриддина Зулунова. Мужчина, зарабатывающий на жизнь в такси, обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об избрании меры 25 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Процесс проходил в закрытом режиме.

Зулунова нашли и задержали после заявления петербурженки. Женщина рассказала, что во время поездки мужчина домогался ее дочери 2008 года рождения. Таксист якобы приставал к ребенку и словесно пытался склонить ее к сексу.

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Комментарии
3
-4*
1 час
В курятнике пополнение или диаспора откупит?
гастарбайтер
1 час
А в природе ещё существуют таксисты-славяне? В Москве и Петербурге имею в виду...
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