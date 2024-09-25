В Петербурге после жалоб на домогательства арестован таксист из Узбекистана

Невский районный суд заключил под стражу 45-летнего гражданина Узбекистана Фахриддина Зулунова. Мужчина, зарабатывающий на жизнь в такси, обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об избрании меры 25 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Процесс проходил в закрытом режиме.



Зулунова нашли и задержали после заявления петербурженки. Женщина рассказала, что во время поездки мужчина домогался ее дочери 2008 года рождения. Таксист якобы приставал к ребенку и словесно пытался склонить ее к сексу.

