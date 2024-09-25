Редкие животные в Южно-Приморском парке могут придать ему статус особо охраняемой территории

Южно-Приморский парк могут включить в перечень территорий для комплексного экологического обследования, соответствующий законопроект в первом чтении 25 сентября приняло Заксобрание Петербурга. На основании результатов обследования парк может быть включен в особо охраняемые природные территории (ООПТ).



Автор инициативы, замглавы фракции «Справедливой России — За правду!» Андрей Алескеров рассказал, что к нему постоянно поступают обращения жителей о редких видах животных, обитающих в Южно-Приморском парке.



«Согласно сведениям, полученным в результате различных других исследований последних лет, в парке выявлено более 20 редких видов животных (птиц и млекопитающих), занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга, в том числе: ушастая сова (Asio otus), камышница (Gallinula chloropus), серая утка (Anas strepera), белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos), рыжая вечерница (Nyctalus noctula), двуцветный кожан (Vespertilio murinus), водяная ночница (Myotis daubentonii) и др.», — перечисляется в пояснительной записке.



Также указано, что там сохранились участки природных ландшафтов, которые представляют особую научную и культурную ценность.



По плану комплексное обследование должно пройти на участке площадью 90 га.



Обследование, уточнил депутат, не повлияет на официальный «зеленый» статус ЗНОП парка, но итоги обследования могут стать основанием для включения парка в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ).