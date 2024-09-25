Spiegel: лидеры немецкой партии «Зеленые» уходят в отставку

Лидеры немецкой партии «Зеленые» Рикарда Ланг и Омид Нурипур заявили об уходе в отставку 25 сентября. Об этом сообщают издание Spiegel и ряд других СМИ Германии.

Как пишет Welt , после поражений на выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге партия переживает «самый глубокий кризис за десятилетие». По словам сопредседателя партии Нурипура, наступило время передать руководство партии в новые руки.

Лидер «Зеленых» Ланг отметила, что партии нужны новые лица, которые смогут вывести левых-либералов из переломного периода. С 15 по 17 ноября в Висбадене пройдет партийная конференция «Зеленых», на которой выберут новых председателей правления.

Партия «Зеленых» была создана в ФРГ в 1980 году. Характерной чертой их программы считается совмещение социально ориентированной рыночной экономики с необходимостью охраны природы и окружающей среды под контролем государства. Партия выступает за многокультурное общество, защиту прав сексуальных меньшинств и экономное использование природных ресурсов. В бундестаге «Зеленые» занимают 118 мест из 736, их опережает лишь старейшая в Германии социал-демократическая партия.

