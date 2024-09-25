Рабочий сорвался с крыши в Зеленогорске и умер на руках у медиков

Ремонт на частном участке в Курортном районе Петербурга обернулся гибелью иностранца. Владелец дома привлёк его к работе через сервис по подбору специалистов. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 сентября .



Бригаду скорой на Пограничную улицу, 15 , в Зеленогорске накануне за полчаса до полудня вызвал 76-летний петербуржец. Помощь требовалась работнику, который предлагал свои услуги в интернете и согласился отремонтировать кровлю.

По словам хозяина дома, мастер работал на высоте третьего этажа и сорвался. По предварительным данным, по собственной неосторожности.