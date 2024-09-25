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    Рабочий сорвался с крыши в Зеленогорске и умер на руках у медиков

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    Ремонт на частном участке в Курортном районе Петербурга обернулся гибелью иностранца. Владелец дома привлёк его к работе через сервис по подбору специалистов. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 сентября.

    Бригаду скорой на Пограничную улицу, 15, в Зеленогорске накануне за полчаса до полудня вызвал 76-летний петербуржец. Помощь требовалась работнику, который предлагал свои услуги в интернете и согласился отремонтировать кровлю.

    По словам хозяина дома, мастер работал на высоте третьего этажа и сорвался. По предварительным данным, по собственной неосторожности.

    Приземление оказалось крайне неудачным. Пострадавшего увезли с множественными травмами внутренних органов и переломом свода черепа. Он умер в карете скорой.

    Погибший — 26-летний гражданин Узбекистана, получивший патент для работы в Петербурге.

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