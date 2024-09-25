Рабочий сорвался с крыши в Зеленогорске и умер на руках у медиков

Ремонт на частном участке в Курортном районе Петербурга обернулся гибелью иностранца. Владелец дома привлёк его к работе через сервис по подбору специалистов. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Бригаду скорой на Пограничную
По словам хозяина дома, мастер работал на высоте третьего этажа и сорвался. По предварительным данным, по собственной неосторожности.
Приземление оказалось крайне неудачным. Пострадавшего увезли с множественными травмами внутренних органов и переломом свода черепа. Он умер в карете скорой.
Погибший — 26-летний гражданин Узбекистана, получивший патент для работы в Петербурге.